Ексміністр Тарас Кутовий загинув у катастрофі гелікоптера
У Полтавській області близько 16:00 розбився гелікоптер "Робінсон-44", одна людина загинула, повідомила Держслужба з надзвчиайних ситуацій.
Авіакатастрофа сталася поблизу села Тарасенкове Оржицького району Полтавщини. Гелікоптер прямував до Києва.
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Заступник міністра МВС Антон Геращенко заявив, що в авіакатастрофі загинув Тарас Кутовий, міністр агрополітики та продовольства у 2016-2018 роках.
Інформацію про загибель саме колишнього міністра Кутового підтвердило і джерело ВВС News Україна в Нацполіції.
Згодом ексміністр соцполітики Павло Розенко та ексміністр молоді та спорту Ігор Жданов також поширили інформацію про загибель Кутового у соцмережах.