Копирайт изображения УНІАН Image caption В авіакатастрофі загинув Тарас Кутовий, міністр агрополітики та продовольства у 2016-2018 роках.

У Полтавській області близько 16:00 розбився гелікоптер "Робінсон-44", одна людина загинула, повідомила Держслужба з надзвчиайних ситуацій.

Авіакатастрофа сталася поблизу села Тарасенкове Оржицького району Полтавщини. Гелікоптер прямував до Києва.

Заступник міністра МВС Антон Геращенко заявив, що в авіакатастрофі загинув Тарас Кутовий, міністр агрополітики та продовольства у 2016-2018 роках.

Інформацію про загибель саме колишнього міністра Кутового підтвердило і джерело ВВС News Україна в Нацполіції.

Згодом ексміністр соцполітики Павло Розенко та ексміністр молоді та спорту Ігор Жданов також поширили інформацію про загибель Кутового у соцмережах.