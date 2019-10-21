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Колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський вийшов із СІЗО під заставу, повідомив ВВС News Україна його адвокат Руслан Волинець.

Заставу у понад 10 мільйонів гривень за нього внесли родичі.

Вищий антикорупційний суд у суботу, 19 жовтня, частково задовольнив клопотання прокурорів про арешт колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

Гладковського затримали за підозрою у зловживанні службовим становищем.

Спеціальна антикорупційна прокуратура просила суд взяти його під варту на 2 місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень.

Натомість сторона захисту наполягала на тому, аби відпустити його на поруки нардепів від "Європейської солідарністі" Максима Саврасова і Ростислава Павленка.

Адвокат Гладковського під час судового засідання просив суд відпустити свого підзахисного і наполягав, що той не намагався виїхати з України, щоб уникнути слідства - це, за його словами, підтверджує той факт, що упродовж року Гладковський неодноразово виїжджав з країни, але щоразу повертався.

Окрім того, адвокат в якості доказу надав суду квитки у зворотний бік, які, за його словами, доводять, що Гладковський планував повернутися.

Суд зрештою дозволив взяти Гладковського під варту на 60 діб, але з можливістю вийти під заставу в розмірі 10,5 мільйона гривень - значно меншою, ніж просили прокурори.

У чому підозрюють

"Встановлено, що експосадовець використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, в якій він є кінцевим власником, а саме — ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс", - йдеться у повідомленні Спеціальної антикорупційної прокуратури у Facebook.

Зокрема йдеться про "включення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317".

У повідомленні також йдеться про те, що "колишній посадовець не задекларував доходи дружини, отримані нею від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі столиці".

Копирайт изображения Фото Сергія Лещенка Image caption Вручення підозри Гладковському

Водночас у повідомленні немає згадок про інші звинувачення, які раніше публічно лунали на адресу пана Гладковського, а саме про журналістське розслідування Bihus.Info, в якому йшлося, що найвищі чиновники оборонної сфери - зокрема і Гладковський - нібито отримували "відкати" з поставок російських контрабандних деталей для військової техніки, переплативши за них у три-чотири рази.

Публікація матеріалу спричинила скандал: сам Гладковський змушений був відсторонитися від виконання обов'язків першого заступника секретаря РНБО. Згодом його звільнив президент Петро Порошенко.

Пізніше Гладковський назвав ці звинувачення на свою адресу нісенітницями, а себе - жертвою передвиборчої провокації.

"Порушення моїх прав і закону"

Виступаючи у суді Гладковський заявив, що вважає своє затримання "порушенням його прав і закону".

"Я вже написав скаргу на генерального прокурора України. У зв'язку з цим я почав дострокове голодування, доки істина не буде з'ясована", - сказав Гладковський.

Він розповів, що планував вилетіти в Рим, звідти - в Брюссель, коли його затримали.

"Я їхав у Брюссель на виставку World Bus. Можете перевірити, вона сьогодні почалася і буде іти до середи. Повертатися назад планував 25 числа", - запевнив Гладковський.

"Я повністю заперечую звинувачення", - додав він.

Попередній президент України Петро Порошенко напередодні назвав затримання Гладковського "феєричним шоу".

"Ще з римських часів популісти при владі завжди керують за принципом "хліба й видовищ". Коли недодають хліба, то годують шоу. І феєричними затриманнями можна зривати оплески. Але до першого антракту, коли глядачі побачать, що в театральному буфеті - порожньо", - йдеться у відео на сторінці Петра Порошенка у Facebook.

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