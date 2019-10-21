"Намагалася піднятися до статусу королеви": король Таїланду позбавив партнерку титулів

Копирайт изображения EPA Image caption 34-річна Сінінат Вонгваджірапакді - професійний військовий пілот, медсестра і охоронець. А ще вона була партнеркою одруженого тайського короля

Король Таїланду Маха Вачіралонгкорн, який лише нещодавно надав своїй 34-річній партнерці офіційний статус королівського консорта, позбавив її всіх титулів і військових звань за віроломство.

В офіційній заяві королівського палацу наголошується, що генерал-майор Сінінат Вонгваджірапакді "була дуже амбітною і намагалася піднятися до статусу королеви" і "така поведінка королівського консорта була сприйнята як знак неповаги".

Цей статус їй надали в липні, через два місяці після того, як король одружився вчетверте, зробивши королевою 41-річну Сутхіду Тіджай. З попередніми трьома дружинами він розлучився.

Таким чином, король Таїланду став першим полігамним правителем Таїланду за сто років - Сутхіда Тіджай була королевою, але генерал-майор Сінінат Вонгваджірапакді фактично була молодшою дружиною.

41-річна королева Сутхіда, колишня стюардеса і заступниця глави королівської охорони, залишається незмінною партнеркою монарха, і багато років з'являється разом з ним на публіці. Проте в останні місяці поряд з королем бачили і Сінінат.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У травні 2019 року король Таїланду одружився з 41-річною Сутхідою Тіджай, колишньою стюардесою. Тепер у королівському палаці стверджують, що Сінінат намагалася запобігти цьому шлюбу

В офіційній заяві королівського палацу зазначається, що генерал-майор Сінінат Вонгваджірапакді "всіляко виявляла опір у будь-якій спосіб, аби зупинити призначення" королевою Сутхіди Тіджай перед коронацією у травні.

"Король надав їй позицію королівського консорта, сподіваючись пом'якшити тиск і проблему, яка може вплинути на монархію", - йдеться у повідомленні.

Король Маха Вачіралонгкорн зазначається в повідомленні, дізнався, що Сінінат "не була вдячна титулу, який їй надали, і не поводилася належним чином відповідно до свого статусу".

34-річна Сінінат - професійна військова льотчиця, медсестра і тілоохоронець, до сьогоднішнього дня вона мала звання генерал-майора.

Копирайт изображения Reuters Image caption Сінінат - професійна військова

У серпні були опубліковані її офіційні фотографії у військовій формі і за штурвалом бойового літака, тоді ж було оголошено, що король "розпорядився про створення для неї королівської біографії".

Копирайт изображения Reuters Image caption Сінінат позує з королем Махою Вачіралонгкорном

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Король Таїланду Маха Вачіралонгкорн зійшов на трон після смерті свого батька в 2016 році.