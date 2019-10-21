Аеропорт "Бориспіль" зупиняв роботу через підозри щодо токсичного забруднення

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Міжнародний аеропорт "Бориспіль" приблизно о 21:00 тимчасово зупинив роботу терміналів через токсичне забруднення. Про це повідомляє прес-служба аеропорту.

"У зв'язку з обробкою полів у зоні діяльності аеропорту та навколишній місцевості аміакомісткими речовинами за попередніми оцінками відбулося вивільнення летючих шкідливих речовин", - йдеться у повідомленні.

Після перевірки з боку експертів з Державної служби з надзвичайних ситуацій, станом на 22:00 роботу терміналів відновили.

"За висновками ДСНС України в аеропорту якість повітря відповідає прийнятним стандартам. Експлуатація аеропорту відновлена", - повідомили в прес-службі аеропорту.

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