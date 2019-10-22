"Зразу вбивайте". У США розплодилися риби-змієголови з Росії та Китаю

Копирайт изображения USGS Image caption Змієголови - ненажери. І можуть пересуватися по суші

Служба контролю дикої природи американського штату Джорджія попередила населення, що в штат проникли риби, відомі як змієголови - при зустрічі їх слід негайно вбивати, заморожувати і повідомляти про знахідку владі.

Змієголови походять з Далекого Сходу Росії та Китаю, де вони мешкають у річці Амур. Також ця риба населяє водойми Корейського півострова.

Ці риби відрізняються неймовірним апетитом і здатністю дихати на суші, по якій вони повзають як змії. На суші вони можуть прожити до чотирьох днів.

Їх уже виявляли в інших штатах США. Дехто називає змієголовів "прісноводним еквівалентом танка", оскільки вони поїдають все на своєму шляху.

У змієголовів величезні щелепи, великі зуби, і вони непогано почуваються на суші, переповзаючи з озера в озеро чи річку.

У США вони з'явилися в окремих водоймах кілька десятиліть тому, але останнім часом стали поширюватися дедалі більшою територією.

Висловлюються припущення, що деякі американці тримали їх вдома в акваріумах, а потім, виявивши, що мають справу з хижаком, стали зливати їх у водойми і каналізацію, де вони пристосувалися до місцевих умов і розплодилися.

Імпорт і транспортування змієголовів заборонили на федеральному рівні ще у 2002 році, але, не дивлячись на заборону, хижих риб виявили вже в 15 штатах.

Копирайт изображения FWS Image caption Змієголови можуть досягати 80 сантиметрів в довжину

Полювання на загарбника

Влада штату Джорджія закликає всіх, хто натрапить на змієголовів, знищувати їх негайно і відразу класти в морозилку, після чого повідомляти місцевій владі.

Ці риби їдять дрібних тварин, інших риб, іноді молюсків і, наскільки відомо, навіть рептилій, тому можуть завдати серйозної шкоди місцевій фауні.

У штаті Джорджія місцевий житель рибалив на ставку, коли зловив незнайому рибу. Він сфотографував її і випустив назад у ставок.

Але рибалку стали гризти сумніви, і він показав фотографії місцевим біологам. Ті відразу ж впізнали, з ким мають справу, і в ставку почалося полювання на зайду.

Біологам вдалося зловити півметрового змієголова і декількох малюків. Оскільки риба без особливих зусиль пересувається по суші, вчені пильно досліджують сусідні струмки, водойми і болота, але поки ознак її наявності не виявили.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Біолог Річард Хорвіц демонструє змієголова, якого піймали в 2005 році у Філадельфії

До 2002 року змієголовів розводили в штаті Арканзас, оскільки в деяких національних кухнях вони вважаються делікатесом.

Вчені намагаються створити карту поширення змієголовів, щоб зрозуміти, як краще з ними боротися.

Цих риб вже виявили в Центральному парку Нью-Йорка, в штаті Меріленд, в Бостоні, Каліфорнії, Флориді, Північній Кароліні.

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