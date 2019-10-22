Вибори в Канаді: Трюдо зберігає владу, але вже без більшості

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На виборах у Канаді Ліберальна партія прем'єра Джастіна Трюдо зберігає владу, але вже не як уряд більшості, а меншості, повідомляє провідний канадський телеканал CBC. Це означатиме, що уряду лібералів доведеться залучати менші партії, щоб ухвалити той чи інший закон.

"Референдум Трюдо"

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За прогнозами одразу після завершення виборів у Канаді, Ліберальна партія, яку очолює прем'єр-міністр Джастін Трюдо, хоча й набирають більше голосів від всіх інших конкурентів, проте не матимуть достатньо мандатів для самостійної більшості у Палаті громад (нижній палаті канадського парламенту).

Ці вибори вже назвали "референдумом для Тродо", який чотири роки тому тріумфував на аналогічних перегонах, що дозволило його партії вперше з 2000 року отримати більшість і сформувати власний уряд.

Утім, ряд скандалів відчутно знизив рейтинг прем'єра і дав шанс його головним конкурентам з Консервативної партії сподіватися на перемогу і зміщення уряду Трюдо.

Розчарування консерваторів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Канадська Консервативна партія сподівалася замінити уряд Джастіна Трюдо

За останніми соціологічними опитуваннями, канадські ліберали та консерватори мали приблизно однакові рейтинги.

Однак перші підрахунки вже після виборів показують, що консерваторам не вдалося отримати ні відносної, ні абсолютної більшості у новому парламенті.

Утім, офіційний підрахунок голосів все ще триває.

Якщо прогнози про "уряд меншості Трюдо" справдяться, то його Ліберальній партії тепер доведеться йти на компроміси і домовлятися з іншими політсилами: Зеленими, соціал-демократами з Нової демократичної партії чи Квебекським блоком.

З "чудовою і важкою перемогою" Джастіна Трюдо вже поздоровив у своєму Twitter президент США Дональд Трамп.

Водночас, незалежно від фінальних результатів виборів, Канада, як прогнозують, не змінить політику щодо України - провідні канадські партії підтримують Київ у протистоянні російській агресії. Зокрема, щодо міжнародних санкцій проти Кремля за Крим і Донбас.

Детальніше про канадські вибори і причини падіння рейтингу Джастіна Трюдо читайте у детальному огляді від BBC News Україна: Кінець "Трюдоманії"? Чому вибори в Канаді - це референдум щодо Джастіна Трюдо.

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