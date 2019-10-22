Небезпечного смогу над Україною немає, кажуть метеорологи. Що ж з повітрям?

Копирайт изображения Facebook "DronariumUkraine" Image caption Так, за даними ресурсу DronariumUkraine, у понеділок виглядав туман на Кловському узвозі, з якого виринала лише верхівка одного з найвищих столичних будинків

Українські метеорологи наполягають на тому, що інформація про вуглецевий смог над усією Україною є чутками й рівень оксиду вуглецю у повітрі залишається у нормі. Про це заявили у Центральній геофізичній обсерваторії, яка координує гідрометеорологічні спостереження хімічного забруднення повітря.

Що кажуть метеорологи

"У понеділок у соцмережах поширилась інформація про високі рівні забруднення атмосферного повітря оксидом вуглецю в містах над усією територією України: від Києва до Харкова, від Вінниці до Маріуполя", - йдеться у повідомленні обсерваторії.

"За даними спостережень мережі гідрометеорологічних організацій концентрації оксиду вуглецю в останні дні залишались у своїх звичних параметрах", - наголошують метеорологи.

Зокрема обсерваторія наводить свої виміри, за якими концентрація окису вуглецю у Києві, Вінниці, Харкові і Кропивницькому не перевищувала гранично допустиму концентрацію.

"Осінні погодні умови - тумани, наявність приземних інверсій, коли при землі утворюється затримуючий шар повітря, можуть сприяти накопиченню забруднювальних речовин. Але, за даними спостережень на мережі моніторингу гідрометслужби, в останні дні високих рівнів забруднення оксидом вуглецю не зафіксовано", - пояснюють у обсерваторії.

Водночас у столичному ДСНС прогнозують, що "характер погоди 22 жовтня сприятиме накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі повітря".

А Укргідрометцентр попереджає, що у вівторок у першій половині дня через туман по всій Україні видимість складатиме від 200 до 500 метрів.

Через це Патрульна поліція закликає водіїв не їхати швидко, тримати дистанцію та вмикати ближнє світло чи протитуманки.

"Зменште швидкість. Вона повинна бути вдвічі меншою, ніж протяжність видимої дороги. Наприклад, при видимості 20 метрів, швидкість повинна бути не більше 10 км / год", - наполягають патрульні.

Що з "Борисполем"?

Копирайт изображения УНІАН

У понеділок стало відомо про призупинку роботи київського аеропорту "Бориспіль" через різкий запах і забруднення повітря.

Але після перевірок близько 20:11 понеділка аеропорт знову запрацював.

Перевірки ДСНС показали, що хоча у повітрі і є аміак (ймовірно, через використання безводного аміаку на полях поблизу аеропорту), його концентрація не перевищує норми.

Повторні заміри пізніше аміаку в повітрі не виявили, кажуть у ДСНС.

Сайт "Борисполя" також підтверджує, що аеропорт "працює у штатному режимі".

Звідки занепокоєння?

Копирайт изображения air.kyivsmartcity.com Image caption За підходом ресурсу air.kyivsmartcity.com, найчистішим вважається показник у 100 одиниць. Чим більше забруднювальних часток у повітрі, тим нижчий індекс

Низка ресурсів, які проводять паралельне вимірювання стану повітряу Києві, напередодні показала певний рівень забруднення.

Зокрема за даними онлайнкарти air.kyivsmartcity.com, яка проводить громадський моніторинг якості повітря, у понеділок найбільш забрудненими у Києві були Харківський масив, Нивки та Чоколівка.

Забруднення у деяких районах Києва демонстрував і телеграм-бот SaveEcoBot.

Але синоптик Наталія Діденко, пояснила ситуацію, коли у Києві немає, чим дихати, кількома факторами - це і "сезон" паління листя, і тепла та безвітряна погода.

"Переважає антициклональний характер погоди, коли опади малоймовірні, вітер або слабкий, або взагалі штиль. Якщо брати до уваги сезон масового падіння листя, підготовки городів та полів до зимового періоду, величезні масштаби паління, майже повну відсутність покарання за паління трави, то картина виглядає сумною", - відзначила пані Діденко.

За її спостереженнями, дим навіть від одного невеликого багаття в умовах антициклону та штилю поширюється на величезну територію району.

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