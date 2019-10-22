Wizz Air летить у Запоріжжя: лоукости завойовують південь України
Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air з березня відкриє шість маршрутів із Запоріжжя. Про це повідомив директор із персоналу авіакомпанії Йохан Ейдхаген на пресконференції.
Згідно з презентацією, рейс Запоріжжя-Відень виконуватиметься з 29 березня щочетверга і щонеділі.
Wizz Air літатиме за такими маршрутами:
- Рейс Запоріжжя-Вільнюс з 30 березня щопонеділка і щоп'ятниці.
- Рейс Запоріжжя-Будапешт з 29 березня щочетверга і щонеділі.
- Рейс Запоріжжя-Гданськ з 30 березня щопонеділка і щоп'ятниці.
- Рейси Запоріжжя-Краків і Запоріжжя-Вроцлав виконуватимуться з 29 березня щосереди і щонеділі.
Вартість квитків на ці рейси становить від 569 грн в один бік без багажу.
"Ми завжди намагаємося знайти" діаманти ", які ще не оброблені. Це один із прикладів, коли за останні пару років аеропорт (Запоріжжя - Ред.) так розвинувся. Там є великий потенціал до подальшого зростання", - сказав директор по персоналу Wizz Air Holdings Plc Йохан Ейдхаген на пресконференції у Києві.
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Ryanair летить на південь
Нещодавно ще одна лоукост-авіакомпанія Ryanair оголосила про запуск нових рейсів з України. Зокрема компанія почне літати з нового для себе українського аеропорту в Херсоні, що поруч з анексованим Кримом.
Так, з грудня 2019 року компанія почне виконувати прямі рейси з Херсона до польського Кракова.
Раніше Ryanair літав лише з чотирьох українських аеропортів у Києві, Львові, Одесі та Харкові.
З літа 2020 року Ryanair планує ще збільшити кількість рейсів з України, причому два маршрути будуть повністю новими.
Мова йде про рейси Львів-Будапешт та Харків-Варшава. Також очікується новий рейс з Харкова до Будапешта.
Також нещодавно український лоукостер SkyUp запустив регулярні пасажирські перевезення між містами України.
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