Українського журналіста Асєєва відправили за ґрати у "ДНР"

Копирайт изображения ФЕЙСБКУ ЄГОРА ФІРСОВА Image caption Станіслав Асєєв перебуває в ув'язненні у "ДНР" понад два роки

"Верховний суд" самопроголошеної "Донецької народної республіки" засудив до 15 років позбавлення волі українського журналіста і блогера Станіслава Асєєва.

Про це йдеться в повідомленні "державного інформаційного агентства" ДНР. У самопроголошеній республіці українського журналіста звинувачують у шпигунстві, закликах до здійснення екстремістської діяльності.

"Підсудному призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 15 років з позбавленням права займатися журналістською діяльністю терміном на два роки і шість місяців, з обмеженням свободи терміном на один рік, з відбуванням покарання в колонії суворого режиму", - йдеться у так званому рішенні так званого суду.

Хто такий Станіслав Асєєв?

Станіслав Асєєв тривалий час працював у Донецьку під псевдонімом. Він писав до низки українських ЗМІ - "Радіо Свобода", "Український тиждень" про життя на непідконтрольних Києву територіях Донецької області.

У червні 2017 року журналіст зник. Він перестав виходити на зв'язок з друзями. Бойовики спочатку заявляли, що не знають нічого про нього. Згодом визнали, що утримують його в ув'язненні.

У 2018 році російське телебачення показувало сюжет з Станіславом Асєєвим, де він говорив, що працював на розвідку України.

"Бойовики вибили з журналіста Станіслава Асєєва "зізнання в шпигунстві". Цей жах показали по російському пропагандистському ТБ. В мене немає жодних сумнівів, що ці "зізнання" вибивалися під тортурами", - заявляла тоді представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.

У "Радіо Свобода", із яким співпрацював Станіслав Асєєв, заявили, що вважа.ть сумнівними його "зізнання" у шпигунстві.

Згодом Ірина Геращенко розповіла, що ім'я Асєєва внесли до списків на обмін заручниками. Проте, журналіста не було серед тих, кого обміняли на початку вересня 2019 року.

У червні 2018 року було презентовано збірку дописів Станіслава Асєєва (Васіна) про життя на непідконтрольному Києву Донбасі "Ізоляція".

Є припущення, що Станіслава Асєєва утримують саме в "Ізоляції" - колишньому заводі, який було переобладнано у культурний центр. Після того, як Київ втратив контроль над Донецьком, там, за повідомленнями, зробили тюрму.

Міжнародна і Європейська федерації журналістів вимагали відпустити українського журналіста.

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