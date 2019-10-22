Інтронізація імператора Японії: на церемонії був і Зеленський

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Акіхіто, 125-й імператор Японії, поступився троном своєму старшому синові Нарухіто.

У Токіо відбувся урочистий ритуал інтронізації нового імператора. З'їхалися світові лідери з усього світу, у тому числі Володимир Зеленський.

59-річний Нарухіто почав правити країною ще в травні - після зречення свого батька. Проте мав відбутися традиційний ритуал сходження на трон, після чого Нарухіто офіційно став імператором Японії.

Свято затьмарив нищівний тайфун, який забрав 80 життів у країні. Через це скасували святковий парад.

Інтронізація: що це таке?

Церемонія сходження на трон відбувається всередині імператорського палацу в Токіо у відповідності до древнього ритуалу.

Нарухіто, одягнений у жовто-помаранчевий імператорський одяг, був всередині 6,5-метрового престолу.

Там він зачитав офіційну промову, під час якої пообіцяв дбати про народ Японії: "Виконуватиму свої обов'язки як символ держави та єдності народу".

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Його дружина - імператриця Масако, на якій, за повідомленнями, було 12 шарів одягу, перебувала в окремому меншому троні. Імператора від імені всіх японців привітав прем'єр країни Сіндзо Абе, який тричі прокричав: "Банзай".

Церемонія проходила в основному в тиші. Поруч були розміщені древній меч та коштовності - священні скарби, які є символами імператорської влади.

Пізніше імператор влаштує чаювання для іноземних гостей, а пан Абе - банкет.

Копирайт изображения president.gov.ua Image caption Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська взяли участь в інтронізації імператора Нарухіто

"Для мене велика честь взяти участь в інтронізації імператора Нарухіто. Проведення стародавнього обряду в сучасній Японії є прикладом того, як в одній державі можуть співіснувати і глибока повага до традицій, і впровадження новітніх високих технологій для поліпшення життя кожної людини", - сказав Володимир Зеленський після закінчення інтронізації.

За конституцією Японії 1889 року, наслідувати трон можуть тільки чоловіки.

Проте нещодавні опитування показали, що японці готові передавати трон жінкам. У імператора Нарухіто є дочка Айко, але немає сина. Наразі наслідником вважається Хісахіто - племінник Нарухіто.

До конституції 1889 року в історії Японії було вісім жінок - імператриць.

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