Принц Вільям хвилюється за Гаррі: той розповів про психологічні проблеми

Копирайт изображения AFP

Герцог Кембридзький Вільям заявив, що хвилюється за свого молодшого брата Гаррі після того, як той в документальному фільмі розповів про психологічні труднощі, які переживає він та його дружина.

Вільям висловив сподівання, що у Гаррі та Меган "все в порядку".

Документальний фільм телеканалу ITV, про який йде мова, знімався під час нещодавньої поїздки Гаррі та Меган до Південної Африки. Стрічку показали в ефірі минулої неділі.

Пара зокрема жалілася на надмірний тиск з боку британської преси, з яким вони постійно стикаються.

"Я думав, що все позаду, але все повернулося, і тепер мені доводиться справлятися з цим тиском. Частина моєї роботи - триматися героєм, але і для мене, і для моєї дружини тут дуже багато такого, що завдає нам болю, особливо, коли більша частина того, що пишуть, - неправда", - каже принц Гаррі.

Герцогиня Сассекська Меган так само розповіла, що бути частиною королівської родини стало для неї непростим випробуванням. За її словами, вона не була готова до такої уваги з боку таблоїдів.

"Коли я тільки зустріла свого майбутнього чоловіка, мої друзі були дуже раді за мене, тому що я була щаслива. Але мої британські друзі сказали: ми впевнені, що він чудовий, але тобі не варто цього робити (одружуватися з Гаррі - Ред.), тому що британські таблоїди зруйнують твоє життя", - згадує Меган.

Вона зізналася, що особливо непростими для неї були період вагітності і перший час після народження сина - саме через надмірну увагу преси.

Копирайт изображения Getty Images

Окрім того, у фільмі Гаррі прокоментував свої стосунки зі старшим братом Вільямом: ЗМІ останнім часом писали про непростий період у їхніх відносинах.

На це Гаррі відповів, що будь-які стосунки переживають різні часи - як хороші, так і погані.

"Ми брати. І ми завжди будемо братами. Зараз ми вочевидь йдемо різними шляхами, але я завжди буду поряд із ним - так само, як він буде поряд зі мною", - додав принц Гаррі.

Деякі ЗМІ також писали про те, що після виходу фільму і зізнань Гаррі, Вільям нібито був дуже розлючений, проте о у Кенсингтонського палаці ці повідомлення називають сильно перебільшеними.

Попри те, що розповідь Гаррі та Меган, здавалося б, мала викликати у глядачів співчуття, в реальності реакція виявилася доволі суперечливою.

Є, приміром, і такі реакції: "Я її (Меган - Ред.) розумію. Уявіть собі, як це важко - жити в шикарному будинку, в розкоші і подорожувати світом на приватному літаку за гроші платників податків", - іронізує один з користувачів.

Проте чимало людей все ж ставляться до проблем пари з розумінням: "І от ми бачимо, що гроші не приносять людині щастя", - пише користувач Марк Потілло у фейсбуці.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegramабо Viber!