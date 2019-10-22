Затримали ексзаступника міністра економіки. Підозрюють у держзраді

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Контррозвідка Служби безпеки затримала ексзаступника міністра економічного розвитку і торгівлі, повідомляє прес-служба відомства.

Чиновника затримали у вівторок в аеропорту "Бориспіль". Йому інкримінують порушення ч.1 статті 111 Кримінального кодексу (державна зрада).

Покарання, передбачене цією статтею, - від 10 до 15 років позбавлення волі.

За даними СБУ, експосадовець, а також чиновники держпідприємства "Український центр "Безпека" і державної холдингової компанії "Артем" свого часу уклали завідомо збитковий контракт з іноземною компанією на виготовлення і постачання лінії з виробництва артилерійських снарядів.

Загальна сума контракту - понад 16,5 мільйона гривень.

"Авансовий платіж у розмірі понад $8,2 млн був переведений на рахунки фіктивних офшорних підприємств і привласнений учасниками схеми. Натомість іноземна компанія обладнання в Україну не постачала", - йдеться у повідомленні СБУ.

Окрім того, кажуть у відомстві, 17 жовтня у Києві також були затримані двоє інших фігурантів цієї справи - керівник українського держпідприємства "Український центр "Безпека" та іноземець.

Першому вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з правом внесення застави. Питання обрання запобіжного заходу іноземцю наразі вирішується.

Служба безпеки не уточнює імен затриманих, але за даними одразу кількох українських ЗМІ, затриманий ексзаступник міністра, про якого йде мова, - це Юрій Бровченко, який займав цю посаду у 2016-2019 роках і відповідав, зокрема, за оборонну сферу.

Директором держпідприємства "Український центр "Безпека", за даними з відкритих джерел, є Юрій Глазунов.

"Дії зловмисників поставили під загрозу забезпечення Збройних сил боєприпасами під час протидії російській агресії", - додають в СБУ.

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