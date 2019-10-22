Лабораторія коноплі на Івано-Франківщині: поліція знищила величезну плантацію
Правоохоронці знищили величезну плантацію коноплі на Івано-Франківщині, яку виявили минулого місяця.
У вересні поліцейські повідомили, що разом зі співробітниками СБУ і прокуратури виявили кілька теплиць у одному з сіл Косівського району, в яких вирощували наркотичні коноплі.
За оцінками самих правоохоронців, вартість наркотику, виготовленого з виявленої сировини, на чорному ринку становила б понад 50 мільйонів євро.
Тоді ж теплиці опечатали, після чого вони до вчорашнього дня перебували під цілодобовою охороною.
У понеділок, 21 жовтня, понад 89 тисяч конопель, згідно з судовою постановою, знищили: їх вивезли на відкриту ділянку, після чого рослини перемолов комбайн.
"Вчора комбайн перемолов рослини разом з мінеральною ватою і повантажив на вантажівку. Перемелену масу, яка вже не має наркотичної дії, вивезено у колекторні вигрібні ями", - йдеться у повідомленні поліції.
Правоохоронці додають, що розслідування справи за статтею про незаконне виробництво наркотиків триває. Винуватцям загрожує до 12 років позбавлення волі.
20 працівників і сторожові собаки
У вересні повідомлялося, що виявлена плантація була обладнана високотехнологічними системами підігріву, освітлення, поливу, підживлення ґрунту і повітря, датчиками температури та вологості, а також системою відеоспостереження. Територію охороняли службові собаки.
У господарських будівлях поруч з теплицями коноплю переробляли безпосередньо на наркотики.
На самих теплицях у дві зміни працювало 20 найманих працівників. Вони жили у господарських будівлях, розташованих поруч.
"Персонал під час роботи запирали на території, щоб уникнути крадіжок і самовільного виходу", - розповідали правоохоронці.
Готову марихуану продавали по 3,5 тисячі євро за кілограм.
Повідомлялося, що головного організатора плантації і двох його співорганізаторів вдалося затримати.
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