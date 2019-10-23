Як туристичний атракціон виявив у британки рак грудей

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41-річна британка Бел Джилл розповіла, як випадково дізналася, що в неї рак грудей, після відвідин туристичного атракціону в Единбурзі.

За словами жінки, у травні вона із родиною приїхала до Единбурга і з-поміж іншого відвідала одну з місцевих пам'яток - музей Camera Obscura and World of Illusions.

В одній з кімнат вона пройшла повз тепловізійну камеру, яка слугувала своєрідним атракціоном для туристів, і помітила, що ділянка в районі її грудей забарвлена в інший колір, аніж усе її тіло.

Незабаром після цього вона звернулася до лікаря, і той діагностував жінці рак грудей на початковій стадії.

Ракові клітини ростуть і множаться дуже швидко. Прилив крові і метаболізм у раковій пухлині вищий, а це своєю чергою, призводить до підвищення температури у цій ділянці: саме це дозволило зафіксувати аномалію тепловізійній камері.

Пані Джилл згадує, що у той день так само, як і інші відвідувачі музею, пройшлася кімнатою з тепловізором разом із родиною.

"Ми увійшли, почали махати руками і дивилися на зображення, які виходили. Я помітила якусь пляму в районі грудей. Ми подумали, що це якось дивно, подивилися на всіх інших людей - ні в кого такого не було. Я сфотографувалася, і ми пішли далі насолоджуватися музеєм", - каже жінка.

Лише через кілька днів, вже повернувшись додому, пані Джилл проглядала фотографії з поїздки і побачила той самий знімок.

Вона почала шукати інформацію про можливі причини незвичного ефекту на фото в інтернеті, коли в неї з'явилися перші підозри. Згодом вона звернулася до лікаря, який діагностував їй рак молочної залози.

Відтоді жінка перенесла дві операції - зокрема, мастектомію (операція з видалення молочної залози). Нещодавно їй повідомили, що для успішного лікування їй не доведеться проходити через хіміотерапію і променеву терапію - все завдяки тому, що хворобу виявили на початковій стадії.

"Без цієї камери я б ніколи не дізналася про проблему. Знаю, що камера призначена зовсім не для цього, але для мене це був похід у музей, що змінив моє життя", - каже жінка.

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