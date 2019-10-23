Трамп пов'язував допомогу Україні із розслідуванням щодо Байдена - дипломат

Копирайт изображения EPA Image caption Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп зустрілися минулого місяця

Високопосадовий американський дипломат заявив, що президент Трамп пов'язував виділення військової допомоги Україні із обіцянкою розслідувати справу проти його політичного опонента.

Посол Вільям Тейлор, який від червня цього року є тимчасовим повіреним у справах США в Україні, свідчив у справі про імпічмент президента Трампа у Палаті представників Конгресу США, ініційованій демократами.

Зокрема, він заявив, що президент Трамп хотів, аби Україна розслідувала звинувачення, пов'язані із екс-віце-президентом Джо Байденом.

Пан Тейлор заявив, що відносинам з Україною "завдано серйозної шкоди" через "внутрішні політичні причини".

Водночас президент Трамп наполягає, що у відносинах з Україною не йшлося про "послугу за послугу".

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У відповідь на останні свідчення в Конгресі речниця Білого дому Стефані Грішем заявила: "Президент Трамп не робив нічого поганого, - це є скоординованою брудною кампанією крайньолівих членів Конгресу та необраних до Конгресу радикальних бюрократів, які оголосили війну Конституції".

У той таки час один з представників демократів у Конгресі назвав останні свідчення "найбільш викривальними" з тих, що він коли-небудь чув.

Що сказав посол Тейлор?

Копирайт изображения OLIVIER DOULIERY Image caption Top diplomat Bill Taylor (centre) testified before lawmakers

Вступне слово посла Тейлора оприлюднили низка американських видань.

Пан Тейлор заявив у Конгресі, що президент США ясно дав зрозуміти, що хоче, аби Київ публічно заявив про початок розслідування щодо Байдена та можливого впливу України на президентські вибори у США у 2016 році.

"Нашим відносинам з Україною було завдано серйозної шкоди через неналежний та неформальний канал комунікації з боку США та затримку у наданні життєво-важливої допомоги через суто внутрішні (американські. - Ред.) політичні причини", - заявив Вільям Тейлор.

Як заявив посол Тейлор, до середини липня стало зрозуміло, що умовою зустрічі із президентом Трампом, якої прагнув президент Зеленський, "було розслідування щодо Burisma та можливого втручання України у вибори 2016 року в США".

"Було також зрозуміло, що ці умови були озвучені через неналежні політичні канали, які, за моїми висновками, були скеровані паном Джуліані", - заявив пан Тейлор.

Дипломат також відзначив, що чув, як працівниця Білого дому, відповідальна за бюджет, розпорядилася заморозити допомогу Україні і зрозумів, що "один з наріжних каменів нашої підтримки Україні опинився під загрозою".

"9 вересня у листі до посла Гордона Сондленда я написав, що затримувати безпекову допомогу через допомогу у питаннях суто внутрішньої політики США є "божевіллям", - заявив пан Тейлор. - Я так вважав тоді, і досі так вважаю".

Свідчення посла Вільяма Тейлора - частина розслідування, в центрі якого - телефонна Розмова Дональда Трампа і Володимира Зеленського, що відбулася 25 липня. Під час цієї розмови президент США закликав свого українського колегу розслідувати справу щодо компанії Burisma, у наглядовій раді якої працював Хантер Байден - син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, який є потенційним суперником Трампа на виборах.

У той час, як Джо Байден відігравав чільну роль у політиці як віцепрезидент, його син Хантер Байден приєднався до ради директорів газової компанії Burisma в Україні.

Діяльність цієї компанії розслідував колишній Генеральний прокурор Віктор Шокін.

24 вересня після оприлюднення тексту розмови президента Трампа із президентом Зеленським спікер Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури.

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Вона дала вказівку шістьом комітетам Палати представників провести власні розслідування і визначити, чи є підстави для імпічменту.

Демократи, які контролюють нижню палату Конгресу, звинувачують республіканця Трампа у зловживанні службовим становищем.