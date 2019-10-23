Вибух у центрі Києва: загинув ветеран боїв у Іловайську

Копирайт изображения Поліція Києва Image caption Трагедія сталася на вулиці Пушкінській у самому центрі столиці

У вівторок ввечері у центрі Києва стався вибух, внаслідок якого загинуло двоє чоловіків, а ще одну жінку з кафе поруч було поранено.

Трагедія сталася на вулиці Пушкінській близько 23:00.

"По прибуттю правоохоронці виявили двох чоловіків без ознак життя, а дівчину із тілесними ушкодженнями госпіталізовано", - йдеться у повідомленні поліції.

Копирайт изображения Поліція Києва

За даними ЗМІ, один з загиблих - охоронець офісу, а інший - ветеран війни на Донбасі. Між ними ймовірно виник конфлікт, після чого ветеран АТО дістав гранату, яка здетонувала.

За іншими джерелами, відкритого конфлікту не було, а чоловіки сиділи на східцях й розмовляли, тримаючи у руках гранату.

Поліція таку інформацію поки що не підтверджує, а продовжує встановлювати обставини.

Водночас за даними соцмереж а також спільноти "Іловайське братерство", загиблий - відомий ветеран АТО з позивним "Сенсей".

Він - колишній морпіх, у 2014 році сформував групу "Купол", яка у складі батальйону "Донбас" однією з перших заходила в Іловайськ.

Жінка, яка отримала поранення, знаходилася за 30 метрів від місця вибуху. Наразі її життю нічого не загрожує.

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