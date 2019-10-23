Приватний спирт: Зеленський хоче скасувати держмонополію вже з 1 січня

Копирайт изображения UNIAN Image caption Приватні компанії зможуть виробляти спирт

Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про скасування монополії держави на виробництво спирту та роздержавлення спиртової галузі.

Зараз спирт в Україні виробляють державні спиртзаводи, більшість з яких об'єднані у компанію "Укрспирт". Загалом в Україні є 81 спиртовий завод, але частина з них давно зупинила виробництво.

Усі виробники алкогольних напоїв в Україні мають купувати спирт тільки у державних підприємств.

Державна монополія на виробництво спирту має зникнути вже з 1 січня 2020 року, пропонує президент України.

Державна спиртова галузь України вважається досить корупційною. Експерти вказували, що контроль окремих фінансових груп за державними заводами міг приносити їм величезні прибутки, при цьому значна частина підприємств були збитковими.

Про проблеми у галузі яскраво свідчив і той факт, що деяких колишніх керівників "Укрспирту" вбили.

Приватний спирт

У президента вказують, що за останні 10 років виробництво легального харчового спирту в Україні скоротилось у чотири рази. При цьому частка тіньового обігу харчового спирту зросла з 10% у 2007-му до 55% в 2019 році.

Копирайт изображения УКРСПИРТ

Через це президент пропонує "роздержавити" спиртову галузь і з 1 січня 2020 року скасувати монополію на виробництво.

Проєкт закону ще не оприлюднений на сайті Верховної Ради.

Проте в повідомленні офісу президента вказується, що всі охочі після отримання ліцензії зможуть виробляти спирт.

Для гуртової торгівлі спиртом також треба буде отримувати ліцензію. Виробники спирту отримають право експортувати його за кордон.

Натомість імпортувати спирт з 1 січня 2022 року зможуть тільки спеціальні державні підприємства.

Загалом президент очікує, що схвалення законопроєкту "забезпечить становлення цивілізованого конкурентного ринку спирту та лікеро-горілчаних виробів".

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