Можлива корупція "Слуг народу" в Раді: САП відкрила справу

Копирайт изображения UNIAN Image caption Олександр Дубінський - в епіцентрі скандалу щодо можливої корупції у фракції "Слуга народу"

Спеціальна антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження через можливе отримання неправомірної вигоди депутатами від фракції "Слуги народу".

Мова йде про перевірку інформації про те, що 11 депутатів від фракції "Слуга народу" у комітеті з фінансів, податкової та митної політики могли отримати по 30 тисяч доларів неправомірної вигоди.

Першим про можливу корупцію в комітеті повідомив колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко.

Він також вказав, ніби Офіс президента тепер вимагає від депутатів від "Слуги народу" пройти перевірку на поліграфі.

Цю інформацію підтвердив депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський, який є серед тих депутатів, щодо яких є підозри у корупції.

Після заяви САП офіційну заяву зробив Володимир Зеленський, який перебуває в Японії.

"Вважаю, що всі члени комітету з питань фінансів, податкової та митної політики повинні пройти перевірку на детекторі брехні", - написав Зеленський.

Скандал розгорівся під час його візиту до Японії, тому президент наголосив, що "в курсі всіх подій, тримаю руку на пульсі".

Пан Дубінський заперечив причетність до корупції та вже оголосив про намір пройти поліграф сьогодні о 20.00 у прямому ефірі разом з головою фракції Давидом Арахамією.

Олександр Дубінський постійно критикує Давида Арахамію і, за повіломленням ЗМІ, саме Арахамія передавав вимогу президента до депутатів від "Слуги народу" пройти перевірку на поліграфі.

"За інформацією, оприлюдненою у засобах масової інформації, 11 народних обранців, які є членами парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики, нібито отримали по 30 тисяч доларів США неправомірної вигоди за голосування проти законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об'єктів нерухомості на засіданні комітету Верховної Ради", - заявила пресслужба САП.

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Справу розслідують за статтею про можливе "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище".

Покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

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