В Англії знайшли вантажівку із 39 трупами. Серед них є діти
Тіла 39 людей знайшли у вантажівці в індустріальному парку Вотеглейд графства Ессекс у Великій Британії.
Поліція вже арештувала 25-річного водія вантажівки за підозрою у вбивстві.
За попередньою інформацією, серед загиблих є 38 дорослих та одна дитина.
Поліція повідомляє, що вантажівка приїхала до Англії з Болгарії в суботу.
Наразі правоохоронці намагаються встановити особи загиблих.
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