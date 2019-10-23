Ліки від тиску краще діють перед сном

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За словами дослідників, щоб отримати максимальну користь від щоденних ліків для нормалізації кров'яного тиску, приймайте їх безпосередньо перед сном.

Це проста порада, яка може врятувати життя, каже видання European Heart Journal.

Ліки краще захищають від інфарктів та інсультів, якщо приймати їх перед сном, а не вранці, підкреслює нове дослідження.

Експерти вважають, що біологічний годинник, або природний 24-годинний ритм нашого організму, змінює реакцію на ліки.

Синхронізуйте лікування з біологічним годинником

З'являється все більше доказів того, що різні ліки, зокрема серцеві препарати, можуть діяти краще, якщо їх приймати в певний час доби.

Це останнє дослідження є наразі найбільшим. Щоб проаналізувати дію ліків від гіпертонії, науковці залучили 19 тисяч людей.

Під час дослідження іспанських вчених:

пацієнтів розділили на дві групи: одна приймала ліки вранці, а інша - перед сном

дослідники відстежували стан пацієнта протягом наступних п'яти або більше років

у пацієнтів, які приймали ліки ввечері, ризик смерті від серцево-судинних захворювань або інсульту був на половину меншим

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Кров'яний тиск має природним чином знижуватись вночі, коли ми відпочиваємо і спимо.

Якщо цього не відбувається, то підвищується ризик серцевих нападів і інсультів, вважають експерти.

Дослідження показують, що прийом ліків ввечері допомагає контролювати артеріальний тиск у нічний час у пацієнтів з гіпертонією.

У пацієнтів, які приймали ліки перед сном, був значно нижчий середній артеріальний тиск як вночі, так і вдень, а кров'яний тиск знижувався більше вночі, у порівнянні з пацієнтами, які приймали ліки щоранку.

Професор Рамон Герміда з Університету Віго сказав, що лікарі, можливо, захочуть рекомендувати це пацієнтам: "Це може врятувати багато життів".

"Сучасні рекомендації з лікування гіпертонії не прив'язані до певного часу лікування. Найчастіше лікарі радять приймати ліки під час сніданку, щоб знизити артеріальний тиск зранку.

Результати цього дослідження показують, що пацієнти, які зазвичай приймають свої препарати перед сном, а не зранку, мають краще контрольований артеріальний тиск і, що найбільш важливо, значно менший ризик смерті, розвитку серцевих хвороб і проблем з кровоносними судинами".

Він також сказав, що необхідно провести додаткові дослідження в різних групах населення.

Ванесса Сміт з Британського фонду серця сказала: "Хоч це дослідження і підтверджує попередні висновки у цій галузі, необхідно провести додаткові дослідження серед інших етнічних груп і людей, які працюють по змінах, щоб довести, що прийом ліків для нормалізації кров'яного тиску вночі запобігає розвитку серцево-судинних захворювань".

На кров'яний тиск також впливають деякі інші фактори. Тому:

уникайте надмірного вживання алкоголю

не куріть

не набирайте зайвої ваги

займайтеся спортом

уникайте надмірного вживання солі

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