Чи готові чоловіки вживати протизаплідні таблетки?

Копирайт изображения Getty Images

Науковці працюють над розробкою доступних чоловічих протизаплідних таблеток понад пів століття, проте поки що популярних і доступних пігулок не з'явилось.

Недостатнє фінансування подібних досліджень та значна незацікавленість чоловіків вживати такі таблетки не дозволили отримати дійсно масові препарати.

Натомість від жінок і надалі очікують, що вони братимуть головну відповідальність за те, щоб не завагітніти.

Хоча останні дослідження у Британії показують, що чоловіки вживали б таблетки, якби вони були якісні і доступні.

Третина сексуально активних британських чоловіків кажуть, що вони б розглянули вживання гормональних контрацептивів, таких як пігулки чи імпланти.

Ці цифри відповідають даним щодо британських жінок, які зараз використовують такі методи.

Вісім з десяти людей у дослідженні вказують, що запобігання вагітності є спільною відповідальності чоловіка та жінки.

Водночас 77% сексуально активних американських чоловіків віком 18-44 роки заявили про зацікавленість у тому, щоб спробувати чоловічий контрацептив, відмінний від презерватива чи вазектомії.

За даними ООН, у світі тільки третина пар репродуктивного віку взагалі не використовують контрацептиви.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Презервативи та вазектомія - єдині популярні чоловічі засоби контрацепції

Близько 19% одружених жінок чи жінок у стосунках покладаються на стерилізацію, 14% - на протизаплідну спіраль, 9% - на пігулки, а 5% - на ін'єкції.

Коли в 1960-х роках жіночі пігулки стали масовим продуктом, жінки вперше змогли контролювати можливість завагітніти без участі та навіть інформування сексуального партнера.

Сьогодні понад 100 мільйонів жінок вживають протизаплідні пігулки. Це найпоширеніша форма контрацепції в Європі, Австралії та Новій Зеландії.

Це другий за популярності спосіб в Африці, Латинській Америці та Північній Америці, а також третій за популярністю в Азії.

Всього за десятиліття з моменту винайдення жіночих протизаплідних таблеток вони стали широко доступні усім жінкам.

Чому чоловіки проти

Чому ж тоді чоловічі пігулки, які вперше випробували в 1970-х, так довго не стають масовим ринковим продуктом?

Деякі науковці кажуть, що розробка чоловічих пігулок є набагато складнішою за розробку жіночих.

Принцип дії чоловічих пігулок полягає у блокуванні вироблення сперми, проте кількість гормонів, потрібна для цього, призводить до деяких побічних ефектів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Понад 100 мільйонів жінок у світі використовують протизаплідні пігулки

Також є соціальний та економічний чинники, які грають свою роль.

Для розробки чоловічих пігулок бракувало фінансування, адже фармкомпанії та самі чоловіки не надто налаштовані сприймати можливі побічні ефекти.

Хоча схожі побічні ефекти вважаються прийнятними для жінок, адже переважують ризики завагітніти.

Проте такі побічні ефекти, як збільшення ваги, зміна настрою чи зменшення сексуального потягу часто сприймаються чоловіками як шкода їхній маскулінності.

З іншого боку, розробка пігулок "чисті аркуші" - чоловічого контрацептива, який забезпечує оргазм без випуску сперми - зупинилась зі схожих причин. Адже еякуляція також вважається важливим компонентом чоловічої сексуальності.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegramабо Viber!