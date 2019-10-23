"Зоряні війни: Сходження Скайвокера". Головні моменти нового трейлеру

Копирайт изображения Disney / Lucasfilm

Американська компанія Disney випустила новий трейлер фільму "Зоряні війни: Сходження Скайвокера".

Там є і екшн, і пригоди і таємниці, і приховані натяки на те, чим цього разу здивують автори стрічки. Крім вже відомих героїв, з'являться нові обличчя.

Ось кілька найбільш важливих моментів.

1. Рей і Кайло Рен об'єднаються

Копирайт изображения Disney / Lucasfilm

Симпатія, що спалахнула між Рей і Кайло Реном у серії "Повернення Джедая", здивувала багатьох шанувальників саги.

У новому трейлері Рей (Дейзі Рідлі) і Кайло Рен (Адам Драйвер) спочатку битимуться один проти одного, а потім - пліч-о-пліч проти спільного ворога.

2. Остання зустріч C-3PO?

Копирайт изображения Disney / Lucasfilm

"Що ти тут робиш, 3PO?", - запитує По Демерон (Оскар Айзек) дроїда.

"Остання зустріч з друзями, сер", - відповідає той.

І все... інтрига триває, а на очах глядачів виступили сльози

3. Триб'ют для Керрі Фішер

Копирайт изображения Disney / Lucasfilm

Керрі Фішер (яка вперше виконала роль принцеси Леї в оригінальній версії "Зоряних воєн" 1977 року) померла в грудні 2016 року, між виходом серій "Пробудження сили" і "Останній джедай".

Акторка з'явиться в новому епізоді стрічки за допомогою невикористаних записів, зроблених під час зйомок попередніх серій.

4. Старі обличчя, нова битва

Копирайт изображения Disney / Lucasfilm

Останній зі старої гвардії - Лендо Калріссіан - контрабандист, галактичний картковий гравець, який був першим власником космічного корабля "Тисячолітній сокіл", повертається до останньої серії нинішньої трилогії.

Його роль виконає Біллі Ді Вільямс, востаннє актор з'явився у п'ятому і шостому епізодах саги.

5. Нові обличчя. Деякі з них їздять верхи

Копирайт изображения Disney / Lucasfilm

Ми не лише побачимо загадкового персонажа у масці Зоррі Блісс, що воює на боці героїв "Зоряних воєн", ми познайомимось з новим персонажем на ім'я Джанна. Вона їздить верхи на космічних конях і бореться з Фінном і дроїдом BB-8 .

Про нових персонажів відомо не так багато, але, схоже, вони обирали "правильну команду".

6. Тотальна битва

Копирайт изображения Disney / Lucasfilm

Які ж "Зоряні війни" без великої космічної битви між силами добра і штурмовиками "Зоряного руйнівника".

Це має бути мегабаталія, у якій зустрінуться і роботи, і "Тисячолітній сокіл", і флот постанців. Таку кількість космічних кораблів в одній битві шанувальники саги ще не бачили.

7. З поверненням, дідусю

Копирайт изображения Disney / Lucasfilm

Імператор Палпатін повертається. Востаннє його бачили у серії "Повернення Джедая". Тоді Дарт Вейдер вбив імператора, скинувши його тіло в реактор "Зірки Смерті".

Єн Макдермід знову з'явиться на екранах в образі найгіршої людини у всесвіті "Зоряних воєн", яка прагне смерті і Рея, і Кайло Рена. А його хрипкий і потойбічний голос знову лякатиме глядачів.

8. Нові локації для Джедая і Ко

Копирайт изображения Disney / Lucasfilm

Бурхлива планета води. Розлога планета лісів. Моторошна льодова планета.

Автори "Зоряних війн" люблять змінювати локації, тому на глядачів чекають нові захопливі планети, створені за допомогою комп'ютерної графіки.

Ось повна версія трейлеру стрічки, яка вийде 20 грудня 2019 року.

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