Кім Чен Ин наказав зруйнувати південнокорейські готелі

Копирайт изображения Reuters Image caption Кім Чен Ин наказав прибрати "всі неприємні на вигляд об'єкти"

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав знести всі готелі та інші будівлі, побудовані Південною Кореєю на відомому курорті в КНДР.

Очільник КНДР описав туристичний комплекс на горі Кимгансан на Півночі як такий, що нагадує "імпровізовані намети в районі, що постраждав від катастрофи", йдеться у повідомленні державних ЗМІ.

Курорт колись був визнаний символом співпраці між КНДР та Південною Кореєю у роки потепління у відносинах двох держав.

Але відвідавши курорт, Кім Чен Ин сказав, що ним краще управляти без участі Сеула.

Журналісти зазначають, що заява Кім Чен Ина перегукується з нещодавньою пропагандою КНДР, яка підкреслює необхідність "самодостатності" країни, щоб вижити і досягти успіху.

Копирайт изображения EPA Image caption Тури на цей курорт стали доступними 1998 року

Копирайт изображения AFP Image caption Державні ЗМІ КНДР опублікували низку фотографій Кім Чен Ина, що оглядає курорт та його околиці

Курорт на мальовничій горі Кимгансан у східній частині Північної Кореї побудували у 90-х роках південнокорейські компанії.

Сотням тисяч туристів з Південної Кореї дозволили відвідувати цю місцевість під суворим контролем, але тури різко зупинили у 2008 році після того, як північнокорейські охоронці застрелили туриста.

У 2011 році Північна Корея захопила південнокорейську власність у комплексі та вислала працівників з Південної Кореї.

У середу офіційне інформаційне агентство Північної Кореї KCNA оголосило, що Кім Чен Ин відвідав курорт і оголосив будівлі "пошарпаними" і "просто вінегретом, що не має національного характеру".

"Він доручив прибрати всі неприємні на вигляд об'єкти південної сторони та побудувати нові сучасні споруди по-своєму", - зазначило інформагентство КНДР.

Копирайт изображения AFP Image caption Відвідуючи курорт, Кім Чен Ин заявив, що КНДР треба бути "самодостатньою"

Кім Чен Ин наголосив, що було б неправильно розглядати курорт як символ відносин між півднем та північчю Кореї, і що насправді він символізував залежність.

"Гора Кимгинсан - це наша земля, здобута ціною крові, і навіть скелі і дерева на ній асоціюються з нашим суверенітетом і гідністю", - сказав він.

Державні ЗМІ КНДР регулярно представляють Кім Чен Ина як сильного та надихаючого лідера. На початку цього місяця серія фотографій, опублікована KCNA, показала, як він підіймається на найвищу гору в країні - Пектусан, позуючи на білому коні.

Копирайт изображения AFP Image caption Гору Пектусан в КНДР називають "священною горою революції"

Відносини між Північною та Південною Кореєю охололи після короткочасного потепління минулого року.

Пхеньян роздратований тим, що Південна Корея продовжує проводити військові навчання з США, і влітку відхилив усі подальші переговори з Сеулом.

Дві країни формально досі перебувають у стані війни.

Хоча бої у Кореї закінчилася в 1953 році перемир'ям, мирний договір так і не був підписаний.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegramабо Viber!