Епіфаній поскаржився очільнику Держдепу на утиски вірян в Криму і на Донбасі

Копирайт изображения facebook.com/epifaniy Image caption Предстоятель ПЦУ розповів держсекретарю США про утиски вірян в Криму та на Донбасі

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній зустрівся з держсекретарем США Майклом Помпео і розповів про утиски вірян ПЦУ на окупованих територіях Донбасу та в анексованому Криму. Про це він повідомив у Facebook.

"Поінформував держсекретаря США про виклики, які постають перед Православною Церквою України, зокрема, про ганебну ситуацію зі свободою релігії і віросповідання на окупованих територіях Донбасу і анексованого Криму", - зазначив предстоятель ПЦУ.

За словами митрополита Епіфанія, Майкл Помпео зазначив, що США захищали і будуть захищати право кожної людини на свободу віросповідання.

Предстоятель ПЦУ також висловив вдячність американським чиновникам за двопартійну підтримку України.

Зустріч митрополита Епіфанія з держсекретарем США проходила в умовах загострення скандалу через телефонну розмову між президентом України Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом від 25 липня. Ця розмова призвела до початку розслідування в рамках процедури імпічменту президента США.

22 жовтня Вільям Тейлор, який від червня цього року є тимчасовим повіреним у справах США в Україні, свідчив у справі про імпічмент президента Трампа у Палаті представників Конгресу США, ініційованій демократами.

Він заявив, що президент Трамп пов'язував виділення військової допомоги Україні із обіцянкою розслідувати справу проти його політичного опонента - колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

Пан Тейлор заявив, що відносинам з Україною "завдано серйозної шкоди" через "внутрішні політичні причини".

Водночас президент Трамп наполягає, що у відносинах з Україною не йшлося про "послугу за послугу".

У відповідь на останні свідчення в Конгресі речниця Білого дому Стефані Грішем заявила: "Президент Трамп не зробив нічого поганого. Це координована кампанія з очорнення, яку проводять ультраліві законодавці та радикальні бюрократи, яких ніхто не обирав, і які оголосили війну конституції".

У той таки час один з представників демократів у Конгресі назвав останні свідчення "найбільш викривальними" з тих, що він колись чув.