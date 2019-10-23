Російські військові розмістилися на сирійсько-турецькому кордоні
Російська військова поліція розпочала розміщення уздовж турецько-сирійського кордону в рамках домовленості між Росією і Туреччиною. Разом з сирійською армією російські військові контролюватимуть відступ курдської самооборони за межі 30-кілометрової прикордонної зони.
Курдські формування, яких Туреччина вважає терористичними, і які в минулому були союзниками США, мають залишити кордон протягом шести днів.
Турецькі війська, згідно з домовленостями між російським президентом Володимиром Путіним і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, на невизначений час збережуть контроль над сирійською територією, яку встигли захопити з 9 жовтня.
Туреччина 9 жовтня почала наступ проти курдів, яких вважає пов'язаними з Робітничою партією Курдистану, після того як про виведення військ з регіону оголосив президент США Дональд Трамп.
Американські військові разом з курдами боролися кілька років проти джихадистів з угруповання "Ісламська держава".
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Підрозділи російської військової поліції вже увійшли в сирійські прикордонні міста Манбідж та Кобані.
Згідно з домовленостями, курди мають залишити прикордонні райони за 150 годин, після чого кордон патрулюватимуть росіяни і сирійці, а російські та турецькі військові будуть патрулювати зону на відстані десяти кілометрів від кордону.
Президент США Дональд Трамп, якого за його рішення вивести війська з Сирії розкритикували як демократи, так і республіканці, назвав угоду Ердогана і Путіна щодо курдів "великим успіхом" і сьогодні зняв санкції з Туреччини.
Речник російського президента Дмитро Пєсков зі свого боку застеріг курдську самооборону від невиконання умов угоди, яку підписали Ердоган та Путін.
За його словами, якщо курдські формування з озброєннями не залишать прикордонні території, "то тоді доведеться відійти сирійським прикордонникам та російській військовій поліції".
"І фактично, курдські формування, що лишилися, потраплять під каток турецької армії", - пригрозив він.
Лідери курдської самооборони поки ніяк не прокоментували російсько-турецькі домовленості.
Про що домовилися Путін та Ердоган
22 жовтня Володимир Путін та Реджеп Таїп Ердоган на перемовинах в Сочі уклали угоди, які російський президент назвав "дуже важливими, якщо не доленосними". Йдеться про ситуацію на півночі Сирії, де з 9 жовтня Туреччина проводила військову операцію проти курдів.
Очільник МЗС Росії Сергій Лавров, який брав участь в шестигодинних перемовинах, зачитав меморандум про взаєморозуміння. Фактично це план розведення сил на території Сирії, що межує з Туреччиною. Здійснювати його будуть російські та турецькі військові, а також сирійські прикордонники.
Ось ключові пункти меморандуму:
- підрозділи російської військової поліції та сирійські прикордонники з 23 жовтня розміщуються на сирійській стороні сирійсько-турецького кордону
- їхнє завдання - сприяти відведенню курдської самооборони та її озброєнь на 30 км від сирійсько-турецького кордону
- домовленість не стосується зони, в якій Туреччина проводила військову операцію "Джерело миру"
- відведення курдських формувань має завершитися протягом 150 годин після 12:00 23 жовтня, тобто надвечір 29 жовтня
- після цього починається спільне російсько-турецьке патрулювання на глибину до 10 км від кордону на захід і на схід від району операції "Джерело миру"
- домовленість не стосується міста Камишли, де проживає багато курдів
- сама військова операція "Джерело миру" припиняється, оголосив Лавров, обмовившись, що "все буде залежати від того, наскільки будуть виконуватися домовленості, в тому числі щодо відведення сил і засобів курдських підрозділів"
Меморандум оголосили в той момент, коли закінчився 120-годинний термін припинення вогню, оголошений Туреччиною на півночі Сирії після візиту в Анкару віцепрезидента США Майкла Пенса.
Першим пунктом в меморандумі відзначена прихильність і Росії, і Туреччини збереженню територіальної цілісності Сирії. Уже після переговорів в Сочі Путін подзвонив президенту Сирії Башару Асаду і розповів про положення меморандуму.
У Кремлі заявили, що Асад підтримав його. Прес-служба сирійського президента заявила, що Дамаск "абсолютно проти будь-якого захоплення сирійських територій під будь-якою назвою або приводом".
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