Російські військові розмістилися на сирійсько-турецькому кордоні

Копирайт изображения AFP Image caption Російська військова поліція тепер патрулюватиме сирійсько-турецький кордон, а курдів змушують залишити прикордонні райони

Російська військова поліція розпочала розміщення уздовж турецько-сирійського кордону в рамках домовленості між Росією і Туреччиною. Разом з сирійською армією російські військові контролюватимуть відступ курдської самооборони за межі 30-кілометрової прикордонної зони.

Курдські формування, яких Туреччина вважає терористичними, і які в минулому були союзниками США, мають залишити кордон протягом шести днів.

Турецькі війська, згідно з домовленостями між російським президентом Володимиром Путіним і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, на невизначений час збережуть контроль над сирійською територією, яку встигли захопити з 9 жовтня.

Туреччина 9 жовтня почала наступ проти курдів, яких вважає пов'язаними з Робітничою партією Курдистану, після того як про виведення військ з регіону оголосив президент США Дональд Трамп.

Американські військові разом з курдами боролися кілька років проти джихадистів з угруповання "Ісламська держава".

Підрозділи російської військової поліції вже увійшли в сирійські прикордонні міста Манбідж та Кобані.

Згідно з домовленостями, курди мають залишити прикордонні райони за 150 годин, після чого кордон патрулюватимуть росіяни і сирійці, а російські та турецькі військові будуть патрулювати зону на відстані десяти кілометрів від кордону.

Президент США Дональд Трамп, якого за його рішення вивести війська з Сирії розкритикували як демократи, так і республіканці, назвав угоду Ердогана і Путіна щодо курдів "великим успіхом" і сьогодні зняв санкції з Туреччини.

Речник російського президента Дмитро Пєсков зі свого боку застеріг курдську самооборону від невиконання умов угоди, яку підписали Ердоган та Путін.

За його словами, якщо курдські формування з озброєннями не залишать прикордонні території, "то тоді доведеться відійти сирійським прикордонникам та російській військовій поліції".

"І фактично, курдські формування, що лишилися, потраплять під каток турецької армії", - пригрозив він.

Лідери курдської самооборони поки ніяк не прокоментували російсько-турецькі домовленості.

Про що домовилися Путін та Ердоган

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22 жовтня Володимир Путін та Реджеп Таїп Ердоган на перемовинах в Сочі уклали угоди, які російський президент назвав "дуже важливими, якщо не доленосними". Йдеться про ситуацію на півночі Сирії, де з 9 жовтня Туреччина проводила військову операцію проти курдів.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров, який брав участь в шестигодинних перемовинах, зачитав меморандум про взаєморозуміння. Фактично це план розведення сил на території Сирії, що межує з Туреччиною. Здійснювати його будуть російські та турецькі військові, а також сирійські прикордонники.

Ось ключові пункти меморандуму:

підрозділи російської військової поліції та сирійські прикордонники з 23 жовтня розміщуються на сирійській стороні сирійсько-турецького кордону

їхнє завдання - сприяти відведенню курдської самооборони та її озброєнь на 30 км від сирійсько-турецького кордону

домовленість не стосується зони, в якій Туреччина проводила військову операцію "Джерело миру"

відведення курдських формувань має завершитися протягом 150 годин після 12:00 23 жовтня, тобто надвечір 29 жовтня

після цього починається спільне російсько-турецьке патрулювання на глибину до 10 км від кордону на захід і на схід від району операції "Джерело миру"

домовленість не стосується міста Камишли, де проживає багато курдів

сама військова операція "Джерело миру" припиняється, оголосив Лавров, обмовившись, що "все буде залежати від того, наскільки будуть виконуватися домовленості, в тому числі щодо відведення сил і засобів курдських підрозділів"

Меморандум оголосили в той момент, коли закінчився 120-годинний термін припинення вогню, оголошений Туреччиною на півночі Сирії після візиту в Анкару віцепрезидента США Майкла Пенса.

Першим пунктом в меморандумі відзначена прихильність і Росії, і Туреччини збереженню територіальної цілісності Сирії. Уже після переговорів в Сочі Путін подзвонив президенту Сирії Башару Асаду і розповів про положення меморандуму.

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У Кремлі заявили, що Асад підтримав його. Прес-служба сирійського президента заявила, що Дамаск "абсолютно проти будь-якого захоплення сирійських територій під будь-якою назвою або приводом".

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