Вантажівка з 39 трупами: як просувається розслідування

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Британська поліція допитує водія вантажівки-рефрижератора, в якій знайшли 39 тіл.

Затриманий водій - 25-річний Мо Робінсон з міста Портодаун у Північній Ірландії - арештований за підозрою у вбивстві.

Вантажівка прибула до передмістя Лондона з Зебрюгге, Бельгія.

Тим часом поліцейські у Північній Ірландії провели обшуки у двох будинках, пов'язаних з арештованим.

Копирайт изображения Facebook Image caption 25-річного Мо Робінсона - водія вантажівки, де знайшли 39 тіл загиблих, - продовжує допитувати поліція

Поліція повідомляє, що вантажівка приїхала до Британії у суботу, до Західної Європи вона їхала з Болгарії.

Національне агентство з питань злочинності заявило, що надіслало офіцерів для надання допомоги та виявлення будь-яких "організованих злочинних груп, які, можливо, зіграли роль" в перевезенні людей, що загинули.

Ерік Ван Дайс, представник бельгійської федеральної прокуратури, заявив, що розслідування в Бельгії також розпочалося.

"Наразі ми не маємо уявлення, скільки часу вантажний автомобіль провів у Бельгії, це могли бути години чи дні, ми просто не знаємо".

Речник МЗС Болгарії повідомив, що вантажівка, в якій знайшли 39 тіл загиблих, зареєстрована в країні на компанію, якою володіє громадянин Ірландії.

Він додав, що "дуже малоймовірним" є те, щоб усередині були громадяни Болгарії.

Скільки мігрантів загинуло таким чином

2000 рік. 58 китайських мігрантів померли від задухи у вантажівці в Дуврі.

2014 рік. Афганський мігрант знайдений мертвим в корабельному контейнері в Ессексі. В цьому ж контейнері знайшли 34 афганців, які вижили.

2015 рік. Двох мігрантів знайшли мертвими у дерев'яному ящику на складі в Бранстоні, графство Стаффордшир. Ящик відправили з Італії.

2016 рік. 18-річний мігрант потрапив під колеса і загинув після падіння з нижньої частини вантажного автомобіля в Банбері, графство Оксфордшир.

2016 рік. У кузові вантажівки в Кенті знайдено тіло мігранта, який приїхав з Франції.

Окрім того, широкого розголосу набув випадок зі смертю 71 мігранта у вантажівці в Австрії 2015 року. Поліція підозрювала у їхньому перевезенні групу злочинців з Болгарії та Угорщини.