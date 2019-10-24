Фігурант гучної справи у Росії втік і просить притулку в Україні

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Фігурант справи "Нової величі" Сергій Гаврилов покинув Росію і попросив притулку в Україні. Він був одним з чотирьох обвинувачених у цій справі, які знаходяться під домашнім арештом.

Повідомлення про те, що Гаврилов залишив Росію і зараз знаходиться в Україні, у четвер підтвердила координатор юридичної служби проєкту "ОВД-Инфо" Алла Фролова.

У вівторок прикордонна служба України повідомила, що на контрольно-пропускному пункті в Чернігівській області 26-річний росіянин перетнув кордон і заявив, що потребує політичного притулку.

Джерело BBC в Державній прикордонній службі України повідомило, що ім'я чоловіка - Сергій Гаврилов.

Адвокат фігуранта справи "Нової величі" Анна Стремоухова ані тоді, ані зараз не була доступна для коментарів.

У повідомленні ДПСУ зазначалося, що росіянин заявив про переслідування з боку влади через участь в протестних акціях.

У Росії Гаврилова звинувачують за статтями про організацію екстремістської спільноти (ч. 1 ст. 282.1 КК) та участь в неї (ч. 2 ст. 282.1 КК).

Як очікується, незабаром Слідчий комітет Росії оголосить його в розшук у зв'язку з порушенням умов домашнього арешту, повідомляє "ОВД-Инфо".

Справа "Нової величі"

У березні 2018 року у Росії затримали 10 росіян за звинуваченням у створенні екстремістської організації "Нова велич" для повалення конституційного ладу .

Справа "Нової величі" набула суспільного резонансу, коли стало відомо про двох її фігуранток - 18-річну Ганну Павлікову і 19-річну Марію Дубовик. Павлікова на момент арешту була неповнолітньою. Під час перебування в СІЗО у дівчат різко погіршилося здоров'я.

Слідство стверджує, що учасники групи хотіли повалити чинний політичний режим в Росії і готувалися до цього, друкуючи агітаційні листівки, обговорюючи стратегію в Telegram-чатах і проводячи тренування в Підмосков'ї. Там вони нібито навчалися поводитися зі зброєю і робити "коктейлі Молотова". Захист стверджує, що звинувачення проти учасників будуються на свідченнях провокаторів.

Вісім із затриманих, зокрема Гаврилов, досі залишаються під слідством. Четверо перебувають в СІЗО - Петро Карамзін, Дмитро Полєтаєв, Руслан Костиленков і В'ячеслав Крюков. Ще чотири людини знаходяться під домашнім арештом - Анна Павлікова, Марія Дубовик, Сергій Гаврилов та Максим Рощин.

Щодо двох суди винесли вироки. Це Павло Ребровський і Рустам Рустамов. Обидва пішли на угоду зі слідством, але Ребровський згодом відмовився від своїх показань і суд скасував його вирок.

Як випливає з матеріалів справи, про які писала "Медиазона", Рустамов не перебував в організації і не брав участі в зборах. Під слідство він потрапив через те, що позичив іншим фігурантам свою рушницю і дав до неї патрони, повідомляло видання. У березні Сергієво-Посадський суд Московської області засудив Рустамова на півтора року позбавлення волі умовно.