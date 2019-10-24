Ветеранам АТО довіряють більше, ніж Зеленському - опитування
Українці найбільше довіряють волонтерам і ветеранам АТО, а президент Зеленський у рейтингу довіри - на третьому місці. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" від 19-22 жовтня.
Згідно з результатами цього опитування, волонтери посідають перше місце, їм довіряють 69% українців, 20% - не довіряють.
Ветеранам АТО довіряють 67% українців, 18% не довіряють.
Президенту Зеленському наразі довіряють 66% українців, 21% не довіряє. На виборах Володимира Зеленського підтримали 73% виборців.
Далі у списку йдуть армія з 65% довіри та церква з 56% довіри.
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Уряду Олексія Гончарука наразі довіряють 45% українців, не довіряють - 35%, Верховній Раді довіряють 44% українців, не довіряють - 38%.
Найменше українці довіряють судам - 14% за антирейтингу в 66%, та прокуратурі - 15% за антирейтингу 62%.
Похибка дослідження складає не більше 2%.
Якими були рейтинги раніше
В опитуванні групи "Рейтинг", проведеному 6-10 вересня 2019 року, понад дві третини українців позитивно оцінили діяльність президента Зеленського та його перші пропозиції Верховній Раді.
71% опитаних були задоволені роботою президента Зеленського, незадоволені - 11% українців.
Роботу парламенту позитивно оцінювали 39%, негативно - 16%.
Діяльність нового прем'єр-міністра Олексія Гончарука, якого призначили 29 серпня, позитивно оцінили 28%, 10% - негативно. Понад 60% ще не мали точної думки щодо нього.
Похибка дослідження складала близько 2%.
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