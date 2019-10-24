Волога погода дійсно загострює біль у суглобах

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Люди з хронічними хворобами, такими як артрит, частіше відчувають погіршення самопочуття у вологу, дощову погоду. Про це свідчать нові дослідження.

В народі вважають, що холод загострює біль, але насправді жодного наукового підтвердження цієї теорії немає.

Команда науковців з університету Манчестера провела дослідження за участі 2 500 людей і виявила, що тепла і волога погода викликає загострення захворювань.

Науковці сподіваються, що отримані результати стануть основою для подальшого аналізу причин цього явища.

Коліна ниють "на погоду" - такий симптом зазвичай пов'язують з холодною погодою. Деякі навіть навчилися передбачати зміни погоди, ґрунтуючись на больових відчуттях в суглобах.

Але простежити, як зміни в атмосфері впливають на наш організм, - доволі складна справа.

Попередні дослідження були невеликими і короткостроковими.

До участі у дослідженні науковці залучили 2 500 британців, які страждають на артрит, фіброміалгію, мігрень і невропатію.

Протягом п'ятнадцяти місяців вони записували симптоми учасників дослідження, а їхні телефони запам'ятовували, якою була погода в цей день.

У вологу вітряну погоду та під час зниження атмосферного тиску ймовірність виникнення болю збільшувалась на 20%.

Холодні вологі дні також посилювали біль.

Однак, не доведено, що це пов'язано з лише з температурою або з опадами.

"Прогноз болю"

Професор Вілл Діксон з Центру епідеміології артриту в університеті Манчестера, який очолював дослідження, сказав: "З часів Гіппократа вважалося, що погода впливає на симптоми у пацієнтів з артритом.

Приблизно три чверті людей, які живуть з артритом, вважають, що їхній біль залежить від погоди".

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Професор Діксон вважає, що, якщо інші науковці "подивляться на вологість як на причину загострення болю, це відкриє двері для нових методів лікування".

Це також допоможе людям, які страждають від хронічних хвороб, скласти своєрідний "прогноз болю" і планувати свої дії.

Близько 10 мільйонів людей у Великій Британії хворіють на артрит, і вважається, що більшість з них живуть з постійним болем.

Стівен Сімпсон, директор з досліджень з Центру епідеміології артриту в університеті Манчестера, який фінансував дослідження, сказав:

"Люди завжди думали, що зміни погоди здатні впливати на людей з артритом і ревматизмом. Але наукових досліджень, які б підтвердили взаємозв'язок больових симптомів з погодою, поки не було. Тому дуже важливо, щоб ми провели дослідження і змогли зробити деякі наукові висновки".

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