Doing Business: як колишні та нові урядовці хваляться рейтингом
У новому рейтингу Doing Business-2020 Україна піднялася на сім сходинок і посіла 64 місце зі 190 країн - між Індією та Пуерто-Рико.
Новий уряд Гончарука, підтримуваний президентом Зеленським, переможно оголосив про прогрес одразу у кількох напрямках - "результат, який говорить сам за себе".
Утім представники старого Кабміну Гройсмана нагадали колегам, що насправді рейтинг стосується економічних показників, які були задовго до жовтня 2019 року.
- Doing Business 2018: Україна піднялася на 4 сходинки
- Кого випередила Україна в рейтингу Doing Business-2019
А тим часом Україна залишається далеко поза групою лідерів за легкістю ведення бізнесу.
"Позитивний сигнал" Гончарука
"Підвищення рейтингу України в Doing Business-2020 одразу на сім позицій - це результат, який говорить сам за себе. Це позитивний сигнал для українських підприємців та "зелене світло" для іноземних інвесторів", - заявив прем'єр Гончарук.
Він додав, що це "лише початок".
І відзвітував про свої досягнення: "Три дні тому запрацював Кодекс про банкрутство, кілька тижнів тому - закон про стимулювання інвестиційної діяльності, активізуємо процеси дерегуляції".
Про те, що "результат" був досягнутий ще попередниками, адже Doing Business-2020 базується на показниках станом на травень 2019 року (тобто навіть до інавгурації президента Зеленського) в урядовому повідомленні не згадали.
"Підтвердження правильності" Гройсмана
На новий рейтинг відреагував експрем'єр Володимир Гройсман.
"Щорічна оцінка формується на основі показників і спостережень станом на травень, тому це підтвердження правильності того шляху, яким йшов наш уряд - #УрядГройсмана", - написав він у Facebook.
"Зі стану глибокої кризи ми вивели українську економіку на траєкторію зростання, головне тепер - не втратити темп", - передав він "привіт" наступникам.
Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян порадив "новим" зачекати до їхніх власних результатів: "Соррі, друзі, ріст України в Doing Business за цей рік - це ще теж ми. Спільно з деякими з вас, до речі. Всі ваші досягнення будуть чітко зрозумілі для усіх через шість місяців! Be ready".
Депутат "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв також закликав пам'ятати про попередників.
"За п'ять років в умовах війни Україна піднялась на 48 позицій. Тобто випередила 48 країн, які раніше були кращі за Україну. І це заслуга минулої влади. Рейтинг теперішньої буде оприлюднено за рік. Запам'ятайте поточну позицію України в рейтингу - 64. Потім порівняємо", - написав він у Facebook.
Щоправда, прогрес на 48 позицій, до якого апелюють і Омелян, і Ар'єв, стосується ще 112 місця у 2013 році - тобто за уряду Азарова, який пропрацював ще більше за півроку і мав стосунок до подальшого зростання.
Прогрес без прориву
Україна поступово піднімається у рейтингах Doing Business. Так, у 2014 році вона вперше увійша до топ-100 і посіла 96 позицію
З того часу вона змогла піднятися ще на 32 сходинки.
Утім, українські політики обіцяли більш відчутний прорив.
Наприклад, у 2016 році за планом пріоритетних дій уряду Україна мала б увійти через рік у топ-50, а в 2018 році - навіть у топ-20.
А у 2017 році тодішній прем'єр-міністр Володимир Гройсман наполягав, що його ініціативи з дерегуляції дозволять увійти у перші 40 місць рейтингу протягом того ж 2017 року.
Однак прориву, схожого на грузинський (зараз Грузія входить у топ-10 рейтингу, хоча у 2006 році була на 100 місці), так і не сталося.
Найбільш проблемними бізнес-показниками для України залишаються дозволи на міжнародну торгівлю (74 місце зі 190), доступ до електромереж (128 місце) та процедури закриття бізнесу (146 місце).
Водночас українська економіка прогресувала у сферах полегшення дозволів на будівництво, реєстрації майна, кредитів та захисту міноритарних акціонерів.
Хто лідери
- Нова Зеландія
- Сінгапур
- Гонконг
- Данія
- Південна Корея
- США
- Грузія
- Велика Британія
- Норвегія
- Швеція
Сусіди України також посідають вищі місця: Росія - 28, Польща - 40, Словаччина - 45, Молдова - 48, Білорусь - 49, Угорщина - 52, Румунія - 55.
Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!