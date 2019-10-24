Копирайт изображения УНІАН / Facebook Гройсмана / doingbusiness.org Image caption Кому завдячувати прогресом і чи справді він такий відчутний?

У новому рейтингу Doing Business-2020 Україна піднялася на сім сходинок і посіла 64 місце зі 190 країн - між Індією та Пуерто-Рико.

Новий уряд Гончарука, підтримуваний президентом Зеленським, переможно оголосив про прогрес одразу у кількох напрямках - "результат, який говорить сам за себе".

Утім представники старого Кабміну Гройсмана нагадали колегам, що насправді рейтинг стосується економічних показників, які були задовго до жовтня 2019 року.

А тим часом Україна залишається далеко поза групою лідерів за легкістю ведення бізнесу.

"Позитивний сигнал" Гончарука

Копирайт изображения УНІАН Image caption Гончарук став прем'єр-міністром 29 серпня цього року

"Підвищення рейтингу України в Doing Business-2020 одразу на сім позицій - це результат, який говорить сам за себе. Це позитивний сигнал для українських підприємців та "зелене світло" для іноземних інвесторів", - заявив прем'єр Гончарук.

Світовий банк почав укладати рейтинг Doing Business у 2002 році - він оцінює умови ведення бізнесу у різних країнах світу на основі однакових критеріїв.

Він додав, що це "лише початок".

І відзвітував про свої досягнення: "Три дні тому запрацював Кодекс про банкрутство, кілька тижнів тому - закон про стимулювання інвестиційної діяльності, активізуємо процеси дерегуляції".

Про те, що "результат" був досягнутий ще попередниками, адже Doing Business-2020 базується на показниках станом на травень 2019 року (тобто навіть до інавгурації президента Зеленського) в урядовому повідомленні не згадали.

"Підтвердження правильності" Гройсмана

Копирайт изображения Facebook Володимира Гройсмана Image caption Володимир Гройсман очолював Кабмін з квітня 2016 по серпень 2019 року

На новий рейтинг відреагував експрем'єр Володимир Гройсман.

"Щорічна оцінка формується на основі показників і спостережень станом на травень, тому це підтвердження правильності того шляху, яким йшов наш уряд - #УрядГройсмана", - написав він у Facebook.

"Зі стану глибокої кризи ми вивели українську економіку на траєкторію зростання, головне тепер - не втратити темп", - передав він "привіт" наступникам.

Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян порадив "новим" зачекати до їхніх власних результатів: "Соррі, друзі, ріст України в Doing Business за цей рік - це ще теж ми. Спільно з деякими з вас, до речі. Всі ваші досягнення будуть чітко зрозумілі для усіх через шість місяців! Be ready".

Депутат "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв також закликав пам'ятати про попередників.

"За п'ять років в умовах війни Україна піднялась на 48 позицій. Тобто випередила 48 країн, які раніше були кращі за Україну. І це заслуга минулої влади. Рейтинг теперішньої буде оприлюднено за рік. Запам'ятайте поточну позицію України в рейтингу - 64. Потім порівняємо", - написав він у Facebook.

Щоправда, прогрес на 48 позицій, до якого апелюють і Омелян, і Ар'єв, стосується ще 112 місця у 2013 році - тобто за уряду Азарова, який пропрацював ще більше за півроку і мав стосунок до подальшого зростання.

Прогрес без прориву

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Україна поступово піднімається у рейтингах Doing Business. Так, у 2014 році вона вперше увійша до топ-100 і посіла 96 позицію

З того часу вона змогла піднятися ще на 32 сходинки.

Утім, українські політики обіцяли більш відчутний прорив.

Наприклад, у 2016 році за планом пріоритетних дій уряду Україна мала б увійти через рік у топ-50, а в 2018 році - навіть у топ-20.

А у 2017 році тодішній прем'єр-міністр Володимир Гройсман наполягав, що його ініціативи з дерегуляції дозволять увійти у перші 40 місць рейтингу протягом того ж 2017 року.

Однак прориву, схожого на грузинський (зараз Грузія входить у топ-10 рейтингу, хоча у 2006 році була на 100 місці), так і не сталося.

Найбільш проблемними бізнес-показниками для України залишаються дозволи на міжнародну торгівлю (74 місце зі 190), доступ до електромереж (128 місце) та процедури закриття бізнесу (146 місце).

Водночас українська економіка прогресувала у сферах полегшення дозволів на будівництво, реєстрації майна, кредитів та захисту міноритарних акціонерів.

Хто лідери

Нова Зеландія Сінгапур Гонконг Данія Південна Корея США Грузія Велика Британія Норвегія Швеція

Сусіди України також посідають вищі місця: Росія - 28, Польща - 40, Словаччина - 45, Молдова - 48, Білорусь - 49, Угорщина - 52, Румунія - 55.

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