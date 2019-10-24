У Британії знайшли поранене тюленя - воно застрягло у шматку пластику

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На східному узбережжі Великої Британії у графстві Норфолк знайшли тюленя з "жахливими ушкодженнями".

Тварину виявили застряглою у шматку пластикового сміття - судячи з усього, вона просунула голову в отвір, а витягти її назад вже не змогла.

Представники волонтерської організації Friends of Horsey Seals кажуть, що на лікування і загоєння ран піде кілька місяців.

Тварину відвезли до ветеринарної клініки RSPCA в окрузі Іст Вінч.

З 2008 року це вже 51-й тюлень, якого доставляють у цей медичний заклад із пораненнями від пластику.

Ветеринари кажуть, що шматок пластику завдав тварині глибоких порізів в районі шиї і тепер у неї "жахливі ушкодження".

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Тюленя лікують антибіотиками і роблять регулярні соляні ванни - так рана має загоїтися швидше.

"Це дуже сумно, що ці нещасні тюлені отримують поранення через сміття, створене людиною", - каже представниця RSPCA Елісон Чарльз.

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