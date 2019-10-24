У Португалії народився малюк "без обличчя". Акушера відсторонили

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Португальського акушера відсторонили від роботи після того, як його пацієнтка народила дитину без носа і очей.

Батьки новонародженого Родріго кажуть, що під час вагітності їх не попереджали про фізичні відхилення їхнього малюка - попри численні обстеження. Вони дізналися про це лише після пологів.

Місцеві чиновники проголосували за відсторонення акушера, доктора Карвальйо, від роботи - за звинуваченнями у халатності.

На тлі цієї справи в центрі уваги опинилися й інші звинувачення на адресу цього лікаря, які надходили від різних батьків упродовж останніх десяти років.

Сам доктор Карвальйо поки що не коментував звинувачення на свою адресу - журналістам BBC зв'язатися з ним так само не вдалося.

Що сталося із новонародженим?

Родріго народився 7 жовтня в одній з лікарень міста Сетубал, що у 40 км від Лісабона.

За тим, як проходила вагітність його мами, спостерігав саме доктор Карвальйо. Він, з-поміж іншого, провів три ультразвукові дослідження і запевнив батьків, що жодних проблем зі здоров'ям плоду немає.

Перебуваючи вже на шостому місяці вагітності, мама Родріго пройшла ще одне обстеження в іншій клініці. Тоді батьків попередили про ризик потенційних відхилень, але доктор Карвальйо знову ж таки відкинув ці застереження і заспокоїв пару.

"Він пояснював, що іноді під час сканування деякі ділянки обличчя просто не видно [...], коли обличчя притиснуте до живота мами", - цитує тітку Родріго агентство AFP.

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Вже після пологів батькам повідомили, що новонароджений проживе усього кілька годин.

Попри це, два тижні по тому він досі живий - наразі хлопчик перебуває у лікарні.

Батьки Родріго подали скаргу на доктора Карвальйо в місцеву прокуратуру.

На тлі скандалу португальські ЗМІ звернули увагу і на інші звинувачення, які впродовж останніх років надходили на адресу лікаря: одразу кілька батьків розповіли, що він так само не попереджав їх про народження потенційно нездорових дітей.

В одному з таких випадків у 2011 дитина народилася з деформацією обличчя, ніг, а також з ушкодженням мозку. Зараз цій дитині 8 років: вона перенесла кілька операцій, але досі не може ходити і говорити.

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