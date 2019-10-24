Пацюків навчили керувати авто, щоб зняти стрес. І їм це сподобалось

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Пацюки навчилися керувати електромобілем і отримували задоволення від навчання.

Науковці з університету Річмонда в США навчили групу з 17 пацюків керувати маленькими пластиковими авто.

Керівник дослідження Келлі Ламберт розповіла, що під час виконання завдання гризуни почувалися більш розслаблено.

Такі висновки можуть допомогти вченим під час розробки нефармацевтичних методів лікування психічних захворювань.

Як все починалось

Пані Ламберт і її колеги побудували крихітний електричний автомобіль, прикріпивши прозору пластикову банку до алюмінієвої пластини, яку під'єднали до коліс.

У банці - кабіні авто - простягнули мідний дріт, утворивши три важелі: лівий, правий і центральний.

Щоб "завести" автівку, щурик мав сісти на алюмінієву пластину і торкнутися мідного дроту. Після цього тварина могла вибрати напрямок руху.

Після кількох місяців тренувань гризуни навчилися не лише керувати транспортом, а й змінювати напрямок руху, розповіли науковці в журналі Behavioral Brain Research.

Психологічний ефект

Пацюки, які брали участь в експерименті, виросли в різних умовах. Одні - в лабораторії, інші - в середовищі, близькому до природного.

Останні були значно кращими водіями, ніж їхні "лабораторні" побратими.

Навчання водінню розслабило тварин. Вчені виміряли рівень двох гормонів: кортизолу, маркера стресу, і дегідроепіандростерона, який протидіє стресу. Співвідношення дегідроепіандростерона і кортизолу в фекаліях щурів змінювалося в процесі навчання.

За словами Келлі Ламберт, це пов'язано з тим, що пацюки мали почуття задоволення, коли опановують нові навички.

Копирайт изображения AFP Image caption Пацюки керували автівкою, торкаючись різних частин мідного дроту

Лікар Ламберт розповіла агентству AFP, що результати дослідження можуть виявитися корисними для розробки методів лікування різних психічних розладів.

"Немає ліків від шизофренії чи депресії, і нам потрібно багато надолужити, - сказала вона. - Гадаю, варто дослідити різні види тварин і різні види завдань, адже поведінка людини може змінити її нейрохімію".

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