BBC News запустила версію сайту для даркнету. Навіщо?

Британська телерадіомовна корпорація створила версію сайту BBC News для даркнету. Вона доступна через мережу Tor - тіньовий сегмент інтернету, де неможливо відслідкувати місцеперебування користувачів.

Зміст сайту збігається із загальнодоступною версією сайту BBC News.

Розміщення сайту BBC News у даркнеті - це спроба переступити через інтернет-цензуру, яку встановила низка країн.

Китай, Іран, В'єтнам неодноразово намагалися відрізати доступ до сайту BBC News і телевізійних програм BBC для своїх громадян.

Замість bbc.co.uk/news або bbc.com/news користувачі Tor можуть потрапити на нову адресу bbcnewsv2vjtpsuy.onion. У звичайних браузерах цей лінк не працює.

Що таке Tor?

Tor - це канал доступу в тіньовий, нерегульований сегмент інтернету, для якого потрібне спеціальне програмне забезпечення.

Tor - абревіатура назви The Onion Router (можна перекласти як "цибулевий маршрутизатор"): подібно до того, як у цибулі є багато шарів, так і в цієї мережі є багато шарів шифрування.

Колись Tor створювався в дослідницькій лабораторії військово-морського флоту США, і до цього часу мережа отримує фінансування від держдепартаменту США.

Мережа не дозволяє відслідкувати кінцевого користувача, розподіляючи інтернет-з'єднання випадковим чином вузлами в різних кінцях світу. Визначити, на які сайти заходив користувач, також неможливо.

Окрім можливості анонімно відвідувати звичайні сайти, Tor також надає доступ до прихованих сайтів з розширенням .onion.

Цією мережею користуються військові, правоохоронці, журналісти і громадяни, які бажають зберегти свої пошуки в мережі у таємниці.

Водночас мережа Tor асоціюється з незаконною діяльністю: продажем наркотиків, дитячою порнографією тощо.

Звичайні пошуковики не видають сайти, пов'язані зі злочинністю, і випадково натрапити на них, не знаючи точної адреси, неможливо.

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