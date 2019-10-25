Глава Пентагону: Туреччина рухається до орбіти Росії

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Міністр оборони США Марк Еспер напередодні саміту НАТО у Брюсселі заявив, що Туреччина відвертається від Заходу і прямує до Росії.

"Ми бачимо, що вони рухаються ближче до орбіти Росії, ніж до західної орбіти, і я думаю, що це прикро", - наголосив пан Еспер.

На його думку, наступ Туреччини на півночі Сирії поставив США "в жахливе становище".

Еспер вважає, що операцію "Джерело миру" Туреччина почала безпідставно, і що країна, яка є союзником США по НАТО, "рухається в неправильному напрямку".

Водночас у середу президент США Дональд Трамп скасував санкції проти Туреччини, запроваджені після початку операції проти сирійських курдів.

"Санкції будуть зняті, якщо не відбудеться щось, що нам не сподобається", - повідомив він.

Тим часом курдська самооборона звинуватила турецьку армію та її союзників з сирійських ісламістських угруповань у порушенні режиму припинення вогню, яке президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв в рамках домовленості з президентом Росії Володимиром Путіним.

Мазлум Абді, командувач Демократичних сил Сирії (SDF), заявив, що в четвер поблизу прикордонного міста Рас-аль-Айн лояльні Туреччині бойовики провели атаку. Він закликав Росію "зупинити турків".

Також офіційний представник курдських сил Мустафа Балі в четвер у Twitter звинуватив "найманців турецької армії" в нападі на населені пункти Ассада, Мішрафа і аль-Манаджір. Ці поселення знаходяться за межами зони припинення вогню, погодженої Росією і Туреччиною на перемовинах в Сочі.

За його словами, під час нападу було використано важке озброєння. "Демократичні сили Сирії будуть користуватися своїм правом на самооборону", - наголосив він у Twitter.

Сирійська армія Башара Асада також звинувачує Туреччину і протурецьких бойовиків в нападі. Її командування стверджує, що атаці піддалося поселення Таль-Тамро неподалік від міста Хасаке. Даних про загиблих немає.