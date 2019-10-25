Дифтерія вже у Києві: захворів 9-річний школяр

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У Києві зафіксували захворювання на дифтерію в учня одного з ліцеїв. Про це повідомляє у Facebook Департамент освіти і науки.

"23 жовтня 2019 року отримано повідомлення про факт захворювання одного з учнів ліцею №303 на дифтерію", - йдеться у повідомленні.

Міська санітарна служба підтвердила факт і провела обробку приміщень ліцею, що знаходиться на Харківському масиві столиці.

"Батькам запропоновано огляд лор-лікарем дітей учнів початкової школи №303 у медичному кабінеті ліцею", - повідомляють чиновники.

Клас, в якому навчався учень, що захворів, відправлений на карантин.

Центр громадського здоров'я при МОЗ України повідомляє, що хлопцю 9 років.

"Дитина не щеплена від хвороби через відмову батьків. Наразі хвору дитину госпіталізовано", - наголошують у центрі.

Хворий хлопець мав контакт із 45 людьми, зокрема з 36 дітьми, їх оглядатимуть 25 жовтня.

"Країна забезпечена дозами вакцини від дифтерії в достатній кількості в усіх регіонах. Для дорослих передбачено ревакцинацію кожні 10 років з 16-річного віку. Вакцина є безкоштовною, а щепитися можна у свого сімейного лікаря", - нагадують у Центрі громадського здоров'я МОЗ.

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