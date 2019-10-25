Світ охопили масові протести: де і що відбувається

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ліван, Чилі, китайський Гонконг наразі охопили масові протести

Одразу в кількох країнах світу восени розпочалися масові протести, які спровокували політичні кризи та заворушення.

Що спільного і відмінного між цими протестами?

Занепокоєння кліматичними змінами, невдоволення політичними елітами, бідністю, корупцією, придушенням демократичних прав та свобод, а подекуди й сепаратистські настрої - основні причини.

Кліматичні протести: Лондон, Париж, Брюссель, Монреаль...

Копирайт изображения Getty Images Image caption В жовтні "кліматичні протести" пройшли в понад 60 великих міст планети

Протести з вимогами до урядів вжити заходів зі збереження довкілля та видів, зменшення викидів в атмосферу, пластикового засмічення охопили Лондон, Париж, Брюссель, Монреаль, загалом понад 60 міст світу.

"Кліматичні протести" посилили нещодавні пожежі в Амазонії, а також рух школярів, що надихнула своїм пікетом біля парламенту Швеції 16-річна активістка Грета Тунберг.

В Лондоні учасники руху Extinction Rebellion ("Бунт вимираючих") кілька разів заблокували рух авто- та громадського транспорту в центрі Лондона, в тому числі роботу трьох станцій метро в вечірній час пік. За час "осіннього повстання" руху поліція затримала більше 1,5 тисячі осіб.

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Іспанія, Каталонія

В Каталонії протести почалися після оголошення вироку колишнім лідерам цієї автономної спільноти у складі Іспанії, яких засудили за звинуваченням у підбурюванні до заколоту і нецільовому використанні державних коштів.

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У 2017 році лідери руху за незалежність Каталонії провели референдум про відокремлення від Іспанії, який іспанський конституційний суд визнав незаконним. Кількох з них затримали і судили.

Барселону охопили масові протести прихильників руху за незалежність. Демонстранти почали підпалювати машини і зводити барикади на вулицях.

Зіткнення з поліцією у Каталонії періодично чергуються зі звичайними мирними протестами.

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Ліван

У Лівані відбуваються наймасовіші протести за останні 14 років. Вони почалися після рішення уряду запровадити податок на WhatsApp та інші месенджери.

Уряд після початку протестів відмовився від цього задуму, але демонстранти почали висловлювати невдоволення щодо низки інших проблем.

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Демонстранти вимагають забезпечити безперебійну подачу електроенергії та води, подолати корупцію і почати розбиратися з зовнішнім боргом, що становить 150% ВВП.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Під час протестів у Лівані деякі демонстранти розмальовували своє обличчя, аби бути схожими на кіноперсонажа Джокера

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Протестуючі пригадали прем'єр-міністру країни Сааду Харірі про 16 млн доларів, які той подарував у 2013 році 20-річній моделі Кендіс ван ден Мерве з Південної Африки, з якою мав "романтичні стосунки" на Сейшелах попри свій шлюб. Хоча очільник уряду жодних законів не порушував і має успадковані від батька мільярдні статки, для демонстрантів цей вчинок став символом відриву еліти від народу.

У понеділок уряд Лівану ухвалив програму реформ, згідно з якою чиновникам мають зменшити зарплати, але протести тривають.

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Гонконг

У Гонконгу протести тривають з весни, коли було ухвалено законопроєкт про екстрадицію мешканців цього спеціального адміністративного району Китаю до материкового Китаю.

Місцеві мешканці висловили занепокоєння, що Пекін використає законопроєкт для боротьби з політичними опонентами, яких вивозитиме за межі Гонконгу.

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Копирайт изображения Getty Images Image caption Особливе несприйняття в демонстрантів у Гонконгу викликає лідер Китаю Сі Цзіньпін

Хоча законопроєкт через кілька місяців заворушень було відкликано, демонстранти продовжують протести, вимагаючи збереження автономії району, амністії для затриманих і розслідування щодо поліцейських, яких звинувачують у насильстві.

Деякі демонстранти вимагають незалежності від Китаю і навіть проводять акції солідарності з демонстрантами з Каталонії.

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Копирайт изображения Getty Images Image caption Демонстранти у Гонконгу зневажають Мао Цзедуна

Копирайт изображения Getty Images Image caption Поліцейський намагається затримати демонстрантку у Гонконгу

Чилі

У Чилі протести почалися після рішення підвищити плату за проїзд на метро у столиці країни Сантьяго - з 1 долару до 1,17 долара.

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Значна частина мітингувальників - старшокласники та студенти. Поступово протести переросли в безлади - учасники акцій блокували станції метро і дороги, підпалювали різноманітні споруди та автобуси.

Президент Чилі Себастьян Піньєра запровадив у Сантьяго надзвичайний стан.

Незабаром демонстрації переросли у більш масштабні, охопили інші міста. Тепер демонстранти вимагають відставки президента, покарання звинувачених у насильстві поліцейських та протестують проти соціальної нерівності.

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Копирайт изображения Getty Images Image caption Після запровадження надзвичайного стану демонстранти почали вимагати відставки президента Піньєри

Як повідомляє BBC Mundo, згідно з даними Національного інституту статистики Чилі, понад половина працюючих чилійців отримує зарплату, яка не перевищує 562 доларів на місяць (тобто приблизно 14 тисяч гривень).

Країна вже три десятиліття переживає економічний підйом, тож демонстранти вважають, що значна частина суспільства не може отримати користі від економічного зростання.

Ці претензії доповнює невдоволення високою часткою витрат на громадський транспорт у бюджеті середньостатичного чилійця.

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Ірак

В Багдаді та інших містах Іраку з початку жовтня протестує молодь.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жертвами зіткнень в Іраку стали вже 157 людей

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Жертвами зіткнень з силовиками за час протестів стали вже 157 людей, тисячі отримали поранення.

Демонстранти протестують проти корупції, деградації соціальних послуг, безробіття та політичної системи, де посади розподіляються за релігійними квотами, а не згідно досягненням людини.

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Еквадор

Приводом для протестів в Еквадорі стало скасування субсидій на паливо, які існували в цій країні з 1970-х років.

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Невдоволення громад індіанців перетворилося у масштабні акції непокори з вимогою відставки президента країни Леніна Морено, до яких приєдналися студенти.

Демонстранти кидали коктейлі Молотова та каміння в спецзагони поліції, поліцейські відповідали сльозогінним газом та лупцюванням людей.

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Копирайт изображения Getty Images Image caption Прибирання вулиць Кіто після завершення протестів

Ситуація почала заспокоюватися тільки після того, як Ленін Морено скасував указ щодо ліквідації субсидій на паливо. Демонстранти вийшли на вулиці столиці країни Кіто, аби прибрати їх від каміння та сміття.

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