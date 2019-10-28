Вулична фотографія: знакові моменти повсякденного життя

Вуличне фото - жанр, заснований на випадкових зустрічах в публічних місцях.

Понад шістдесят років фотографи всесвітньо відомого агентства Magnum Photos займають особливе місце в цьому жанрі, фіксуючи знакові моменти повсякденного життя. Часто відверті або химерні, гострі або гумористичні, їхні образи дарують переконливий погляд на вуличне життя у всьому світі.

Фотограф Стівен Макларен об'єднав понад 300 вуличних фото у книзі Magnum Streetwise.

Ось добірка зображень з книги.

Копирайт изображения Nikos Economopoulos/Magnum Photos Image caption Аддіс-Абеба, Ефіопія. 2012 рік

Копирайт изображения Jonas Bendiksen/Magnum Photos Image caption Абхазія, Грузія. 2005 рік

Копирайт изображения Bruce Davidson/Magnum Photos Image caption Вельс. 1965 рік

Копирайт изображения Olivia Arthur/Magnum Photos Image caption Рибний ринок в Дубаї, 2013 рік

Копирайт изображения Elliott Erwitt/Magnum Photos Image caption Колорадо, США, 1955 рік

Копирайт изображения Gueorgui Pinkhassov/Magnum Photos Image caption Токійське метро, Японія, 1996 рік

Копирайт изображения Abbas/Magnum Photos Image caption Мехіко, 1983 рік

Копирайт изображения Thomas Dworzak/Magnum Photos Image caption Єреван, Вірменія, 2014 рік

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