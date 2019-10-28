Вулична фотографія: знакові моменти повсякденного життя
Вуличне фото - жанр, заснований на випадкових зустрічах в публічних місцях.
Понад шістдесят років фотографи всесвітньо відомого агентства Magnum Photos займають особливе місце в цьому жанрі, фіксуючи знакові моменти повсякденного життя. Часто відверті або химерні, гострі або гумористичні, їхні образи дарують переконливий погляд на вуличне життя у всьому світі.
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Фотограф Стівен Макларен об'єднав понад 300 вуличних фото у книзі Magnum Streetwise.
Ось добірка зображень з книги.
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