Леонардо да Вінчі через 500 років: в Луврі відкрилась довгоочікувана виставка

Image caption "Прекрасна Ферроньєра". Портрет раннього періоду творчості Леонардо в Мілані

Грандіозну виставку до 500-річчя від дня смерті Леонардо да Вінчі в Луврі готували понад 10 років. В якийсь момент все мало не зірвалося через дипломатичний скандал. Але 24 жовтня одна з найбільш довгоочікуваних і найдорожчих у світі виставок відкрилася для публіки в паризькому Луврі.

Кураторам виставки вдалося зібрати понад 160 робіт Леонардо да Вінчі - деякі передали Лувру на час проведення виставки королева Великої Британії Єлизавета II, а також Білл Гейтс і його дружина Мелінда. У постійній експозиції Лувру перебуває, мабуть, найвідоміша картина художника - "Мона Ліза".

Копирайт изображения Royal Collection Trust Image caption Малюнок Леонардо да Вінчі "Вифлеємська зірка та інші рослини" передала Лувру на час проведення виставки Єлизавета II

Виставка в Луврі триватиме чотири місяці. За цей час, як очікується, її відвідає понад пів мільйона людей. Куратори кажуть, що хочуть допомогти відвідувачам отримати глибше розуміння методів роботи художника. Тому на виставці представлені записи да Вінчі, його ескізи, а також результати досліджень його картин, зокрема в інфрачервоному випромінюванні. Технології віртуальної реальності допоможуть відвідувачам побачити непомітні неозброєному оку деталі робіт художника.

Нещодавні дослідження деяких картин Леонардо да Вінчі в інфрачервоному випромінюванні допомогли побачити кілька прошарків зображень, котрі ховаються за кінцевим варіантом картини.

Image caption "Мадонна з веретеном". За допомогою інфрачервоного випромінювання можна побачити, як змінювалася картина під час роботи

У серпні експерти за допомогою гіперспектральної візуалізації виявили, що зображення ангела і немовляти Христа в початкових версіях картини "Мадонна в скелях" відрізняється від фінального варіанту. На картах макрорентгенівської флуоресцентної спектроскопії видно, що ангел обіймає немовля Ісуса Христа.

Леонардо да Вінчі був інженером, винахідником, науковцем і художником, якого цікавила і захоплювала краса людського тіла, поведінка тварин і життя рослин.

Він був одержимий ідеєю польоту і сконструював літальний апарат з крилами, який рухався за допомогою спеціального механізму. Розроблена художником машина мала імітувати політ птаха. Леонардо сам готував розрахунки та ескізи. Деякі з них представлені на виставці.

Image caption Малюнок голови собаки в одному з записників Леонардо да Вінчі

Митець також розробив нову зброю, різноманітні інструменти, прилади. У його блокнотах можна знайти записи й замальовки різних ідей в будівництві та архітектурі.

Image caption Малюнок циркуля в записнику художника

Один з найвідоміших малюнків Леонардо да Вінчі - "Вітрувіанська людина" - також буде представлений на виставці, однак лише впродовж двох місяців. Малюнок привезли з Галереї Академії у Венеції до паризького Лувру безпосередньо напередодні відкриття виставки.

В Італії асоціація Italia Nostra намагалася домогтися заборони на вивезення відомого малюнка, наполягаючи, що ця робота художника повинна постійно перебувати в спеціальних умовах, а транспортування та освітлення на виставці можуть завдати їй непоправної шкоди. Однак, суд в Італії вирішив, що "Вітрувіанська людина" все ж може бути представлена на виставці в Парижі.

Копирайт изображения Reuters Image caption Суперечка щодо "Вітрувіанської людини" завершилась лише за тиждень до відкриття виставки

"Він [малюнок" Вітрувіанська людина "] показує красу [людського] тіла", - каже куратор виставки Вінсент Делювін.

"Ми сподіваємося, що зможемо показати, яким він [Леонардо да Вінчі] був художником, чому він такий важливий. Він використовував особливий і незвичайний метод роботи, заснований на науковому підході", - додає пан Делювін.

Image caption На виставці в Луврі представлена копія "Таємної вечері" Леонардо да Вінчі

"Мона Ліза" - можливо, найвідоміша робота Леонардо да Вінчі, - буде представлена на виставці за допомогою технологій віртуальної реальності. Сама картина залишиться в постійній експозиції Лувру, де вона розташована за куленепробивним склом. Таке рішення ухвалили через те, що пропускна здатність залів виставки в кілька разів нижча, ніж пропускна здатність залу постійної експозиції.

Однак, відвідувачі виставки зможуть подивитися на портрет завдяки технології віртуальної реальності та ознайомитись з результатами досліджень картини. Як обіцяють автори проєкту Vive Arts, відвідувачі зможуть побачити такі деталі портрета, які неможливо роздивитись без використання спеціальних технологій.

Копирайт изображения Courtesy HTC Vive Arts Image caption Відвідувачі виставки зможуть подивитися на картину "Мона Ліза" завдяки технології віртуальної реальності

На виставці представлені картини, які королева Єлизавета II передала Лувру на час проведення виставки. Зазвичай ці роботи Леонардо да Вінчі зберігаються у Віндзорському замку і недоступні для широкого загалу.

Серед них - нариси голови та рук Леди (до втраченої картини "Леда і лебідь").

"Королева Єлизавета II була дуже щедра, передавши 24 роботи з її колекції. Завдяки їй ми змогли підготувати гарну добірку малюнків Леонардо да Вінчі", - розповідає Вінсент Делювін.

Image caption Малюнок, який Лувр отримав з королівської колекції Єлизаветою II. Леонардо да Вінчі, приблизно 1490 рік

Image caption Малюнок Леонардо да Вінчі, на якому зображені птахи під час польоту

На виставці в Луврі представлені роботи інших художників Ренесансу, а також скульптури. Куратори виставки кажуть, що зробили це, щоб показати роботи Леонардо в контексті епохи.

Image caption "Голова жінки" (La Scapigliata) пензля Леонардо да Вінчі

Леонардо народився у місті Вінчі, в Тоскані, 1452 року. Його інтереси не обмежувалися живописом, він був також скульптором, архітектором, математиком. Кілька років перед своєю смертю в травні 1519 року він провів у Франції - за запрошенням короля Франциска I.

Ця обставина стала одним з аргументів у недавній суперечці між Італією і Францією.

Виставка, яку Лувр готував протягом багатьох років, опинилася під питанням в кінці минулого року, коли італійська права партія "Ліга Півночі" виступила проти надання Франції кількох робіт художника, заявивши, що Італія, віддавши роботи, опиниться "на узбіччі великої політичної події".

У листопаді минулого року заступник міністра культури Італії Люсія Боргонцоні заявила: "Леонардо був італійцем. Він лише помер у Франції. Франція не може отримати все".

Крапку в цій суперечці поставили лише минулого тижня, коли суд з адміністративних справ в Італії постановив, що малюнок "Вітрувіанська людина", який зберігається в галереї у Венеції в приміщенні, де підтримується постійна температура, може бути доставлений на виставку в Лувр.

При цьому суд послався на виняткову важливість виставки в Луврі для всього світу.

"Тепер свою роботу зможуть почати дві чудові італо-французькі виставки - Леонардо в Парижі й Рафаеля у Римі", - написав міністр культури Італії Даріо Франческіні в Twitter.

Пропустити Twitter допис , автор: @dariofrance Il TAR del Veneto respinge il ricorso e dichiara pienamente legittimo l’operato del @_MiBACT. Ora può partire le grande operazione culturale italo-francese delle due mostre su Leonardo a Parigi e Raffaello a Roma. pic.twitter.com/Fm7EifQDsE — Dario Franceschini (@dariofrance) 16 жовтня 2019 р.

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