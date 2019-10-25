У США поранений олень вбив мисливця-кривдника на полюванні

Копирайт изображения Getty Images Image caption Поранена тварина накинулася на мисливця і рогами проштрикнула його тіло

В американському штаті Арканзас олень вбив мисливця, який поранив його з рушниці.

66-річний Томас Александер полював біля вапняного плато Озарк. Чоловік підстрелив оленя і підійшов ближче, щоб переконатися, що здобич мертва.

Цієї миті поранена тварина накинулася на мисливця і рогами проштрикнула його тіло.

Чоловік зміг зателефонувати дружині, яка викликала медичну службу. Однак, врятувати його життя не вдалося.

Кіт Стівенс з Комісії з риболовлі Арканзасу заявив місцевим ЗМІ, що смерть Олександра була "однією з найбільш дивних речей" за його 20-річну кар'єру.

Він також розповів ВВС, що медпрацівники планували повітряну евакуацію, але, на жаль, мисливець перестав дихати, перш ніж вони змогли сісти у гелікоптер.

Він додав, що для визначення точної причини смерті, проведуть посмертну експертизу, але "в лікарні відзначили, що мисливець отримав кілька колотих ран".

Комісія займається пошуком пораненої тварини.

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