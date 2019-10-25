У Росії солдат застрелив вісім людей та двох поранив

Копирайт изображения Reuters Image caption На фото російський військовий не пов'язаний з інцидентом

У Сибіру російський військовий застрелив вісім людей, повідомляє міноборони Росії, ще двоє отримали поранення.

Інцидент стався у Забайкальському краї 25 жовтня при зміні караулу.

Військовий ремонтно-технічної бази відкрив вогонь по колегах з табельної вогнепальної зброї.

Вісім військових загинули на місці, ще двоє отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Солдат міг відкрити стрілянину через нервовий зрив, "спричинений особистими обставинами, не пов'язаними з проходженням військової служби", сказано в повідомленні Міноборони. Стрільця затримали.

Стрілянину, імовірно, відкрив солдат-строковик, повідомляла раніше агенція Інтерфакс з посиланням на джерело.

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