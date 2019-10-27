Зимовий час-2019: Україна перевела годинники

Копирайт изображения UNIAN Image caption На зимовому часі Україна живе з жовтня по березень

Цього року Україна перейшла на зимовий час в ніч з 26 на 27 жовтня.

Традиційно перехід до нового режиму дня відбувається в останню неділю жовтня о четвертій годині ранку. Стрілки годинника переводять на одну годину назад.

У смартфонах це відбувається автоматично.

Переведення стрілок багатьом з нас дає можливість поспати трохи довше.

Перехід на зимовий час в жовтні має на меті застати якомога більше денного світла в період, коли ночі стають довшими, а дні коротшими.

Додатковий аргумент переходу на літній та зимовий час - економія електроенергії на штучному освітленні.

Як адаптуватись?

Попри те, що зимовий час дозволить українцям спати на годину довше, зміна режиму - все одно стрес для організму.

У перші дні спеціалісти радять не планувати важливих справ і уникати сильних навантажень, щоб призвичаїтись до переведення годинників.

Особливо обережними варто бути водіям та людям, які страждають на серцево-судинні захворювання.

Чому Україна може відмовитись від переведення годинників?

В Україні переводити час на одну годину вперед влітку почали у 1981 році разом із рештою СРСР.

У жовтні 2011 року Верховна Рада ухвалила залишити літній час постійним. Проте після критики з боку експертів та громадян за кілька місяців рішення скасували.

Втім, невдовзі ця перспектива може знову стати реальністю.

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Цього року Європарламент підтримав скасування обов'язкового переведення годинників на літній та зимовий час. Планується, що після завершення усіх необхідних процедур, це скасування має набрати чинності вже в 2021 році.

Це означає, що з 2021 року кожна країна, що є членом Євросоюзу, зможе сама обирати: зберегти чинну систему переведення годинників чи взагалі відмовитися від неї.

Представники попереднього уряду заявляли, що у разі, якщо Євросоюз відмовиться від переведення годинників, то Україна слідом теж може ухвалити таке рішення.

Рік тому в уряді вважали, що порядок обчислення часу в Україні має бути оптимальним та узгодженим з міжнародною практикою.

Там також наполягали, що аргументи про економію електроенергії від переведення годинників зараз економічно необґрунтовані.

Новий уряд Олексія Гончарука ще не озвучував свою позицію щодо зміни системи переведення стрілок у зв'язку зі змінами в ЄС.

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