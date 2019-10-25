Кривавий трилер у Харкові: двоє загиблих, один із них підірвав себе гранатою

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Після обіду у Харкові під час двох пов'язаних між собою інцидентів, які сталися з різницею у кілька годин, загинули двоє людей. Що про це відомо?

Близько 12 години стало відомо, що на вулиці Клочківська неподалік від супермаркету у Харкові сталася стрілянина.

Як розповів голова поліції Харківщини Валерій Сокуренко, двоє чоловіків направлялися до своєї автівки, коли по них почав стріляти інший чоловік. Ті відкрили вогонь у відповідь - зав'язалася перестрілка.

В результаті двоє чоловіків отримали серйозні поранення. Один із них незабаром помер у кареті швидкої допомоги, інший наразі перебуває в реанімації у важкому стані.

Нападник спробував втекти з місця злочину на автомобілі, який правоохоронці незабаром знайшли спаленим неподалік.

Поліція одразу ж оголосила у місті план "Перехоплення": через деякий час вони змогли вийти на слід злочинця, але затримати його так і не вдалося - він підірвав себе прямо на очах правоохоронців.

"Коли поліцейські наздогнали його та дістали зброю, він дістав гранату і підірвав себе. У нього було ще 4 гранати", - розповів Валерій Сокуренко.

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Водночас за даними місцевих ЗМІ, нападників, які розв'язали стрілянину, було двоє, але пан Сокуренко запевнив, що це не так.

Ситуацію, що сталася, він назвав "бандитськими розбірками".

Нападник, кажуть у поліції, - раніше судимий житель міста Горлівка у Донецькій області. Деякий час він мешкав у Харкові.

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"Радіо Свобода" з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах повідомляє, що один із постраждалих у перестрілці - кримінальний авторитет Георгій Ісаков, якого ЗМІ пов'язують із Євгеном Жиліним - організатором бійцівського клубу "Оплот". Жиліна вбили у Москві у 2016 році.

Наразі правоохоронці проводять розслідування з метою виявити замовників злочину.

"Таке враження, що кілер замовників боявся більше, ніж поліцію, якщо замість того, щоб здатися патрульним, вирішив підірвати себе. Будемо розбиратися", - каже голова поліції Харківщини.

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