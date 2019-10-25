BBC News Україна оголошує конкурс читацьких рецензій у рамках Книги року

ВВС News Україна оголошує конкурс читацьких рецензій у рамках літературної премії Книга року ВВС-2019.

У змаганні можуть брати участь позитивні чи негативні рецензії на будь-яку книжку з довгих списків Книги року ВВС-2019, Дитячої Книги року ВВС-2019 та Книги року-Есеїстика-2019.

Журі конкурсу укладає короткий список рецензій, поданих на премію, а потім визначає серед них переможця.

Переможець отримає приз.

Положення премії

Надіслати рецензію може будь-який резидент України, окрім авторів книжок, що увійшли до довгого списку.

У конкурсі також не можуть брати участь працівники ВВС, близькі родичі працівників ВВС чи будь-кого іншого, пов'язаного з премією.

Рецензія має бути написана українською мовою і мати обсяг від 500 до 1000 слів.

Текст має бути оригінальною роботою автора і не порушувати копірайту чи інших прав третьої сторони.

Подаючи рецензію, її автор висловлює згоду з правилами "Книги року ВВС", підтверджує своє авторство рецензії, погоджується на її використання та поширення ВВС News Україна у будь-якому чи всіх її матеріалах на сайті ВВС News Україна (статтях, інтерв'ю, новинах, прес-релізах, аудіо-, відео- та фотоматеріалах) і промо-матеріалах без жодної фінансової компенсації.

Вибрані рецензії буде опубліковано на сайті. Рішення адміністраторів щодо того, чи рецензія може брати участь у конкурсі, є остаточним, і листування з цього приводу не ведеться.

Як надіслати?

Рецензію слід надіслати електронною поштою на адресу Book.Award.Ukrainian@bbc.co.uk до 25 листопада 2019 року.

У полі "тема" просимо зазначити "Читацька рецензія".

Image caption Довгі списки Книги року ВВС-2019

Перелік книжок на рецензію

Довгий список премії Книга року ВВС-2019:

Катерина Бабкіна. Мій дід танцював краще за всіх. - Київ: Видавничий дім "Комора", 2019.

Галина Вдовиченко. Найважливіше - наприкінці. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.

Тамара Горіха Зерня. Доця. - Київ: Білка, 2019.

Руслан Горовий. Про людей. - Київ: ТаТиШо, 2019.

Марина Гримич. Клавка. - Київ: Нора-Друк, 2019.

Анатолій Дністровий. Б-52. - Київ: ВЦ "Академія", 2019.

Леся Івасюк. Зашморги. - Чернівці: Книги - XXI, 2019.

Ірена Карпа. Добрі новини з Аральського моря. - Київ: Книголав, 2019.

Макс Кідрук. Доки світло не згасне назавжди. - Харків: Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2019.

Андрій Кокотюха. Вигнанець і чорна вдова. - Харків: Віват, 2019.

Євгенія Кононенко. Празька химера. - Львів: Видавництво Анетти Антоненко, 2019.

Галина Лицур-Щадей. Таке життя. - Львів: ЛА "Піраміда", 2019.

Оксана Луцишина. Іван і Феба. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.

Василь Махно. Вічний календар. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.

Анастасія Піка. Історії, які ніколи не закінчуються. - Київ: Саміт-книга, 2019.

Ілларіон Павлюк. Танець недоумка. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.

Ярослав Середницький. Пані Льоля: втекти від більшовиків. - Київ: Темпора, 2019.

Влад Сорд. Безодня. - Вінниця: Дім Химер, 2019.

Ксенія Фукс. По той бік сонця. - Київ: Темпора, 2019.

Світлана Тараторіна. Лазарус. - Київ: Видавнича група КМ-Букс, 2018.

Гаська Шиян. За спиною. - Харків: видавництво "Ранок": Фабула, 2019.

Артем Чапай. Дивні люди. - Чернівці: Книги - XXI, 2019.

Артем Чех. Район Д. - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2019.

Мартин Якуб. Мертві моделі. - Київ: Смолоскип, 2019.

Довгий список премії Дитяча Книга року ВВС-2019:

Володимир Арєнєв. Сапієнси. - Харків: Ранок, 2019.

Андрій Бачинський. З Ейнштейном у рюкзаку. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.

Тім Брік. Шармузіки: За межами Великої Галявини. - Архіум, 2018.

Оксана Драчковська. Зайчик-нестрибайчик та його смілива мама. - Чернівці: Чорні вівці, 2019.

Оксана Лущевська. Скелет без шафи. - Харків: Ранок, 2019.

Олеся Мамчич. Ким працюватиме Яся. - Харків: Ранок, 2019.

Наталія Матолінець. Академія Аматерасу. - Харків: Віват, 2019.

Оля Русіна. Мія і місячне затемнення. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.

Галина Ткачук. Білка Квасоля та Опівнічний Пожирака. - Харків: Ранок, 2019.

Таня Поставна. Коли я була лисицею. - Харків: Віват, 2019.

Антон Шапка. Татова борода. - Харків: Ранок, 2019.

Довгий список премії Книга року ВВС - Есеїстика-2019:

Єлізавета Гончарова. (Не)воля. - Київ: Темпора, 2019.

Василь Ґабор. Про що думає людина. - Львів: ЛА "Піраміда", 2018.

Василь Махно. Околиці та пограниччя. - Київ: Yakaboo publishing, 2019.

Костянтин Москалець. Стежачи за текстом. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.

Андрій Любка. У пошуках варварів. - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2019.

Тарас Прохасько. Так, але... - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2019.

Ірина Славінська. Мої запасні життя. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.

Марія Титаренко. Комунікація від нуля. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.

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