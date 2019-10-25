BBC News Україна оголошує конкурс читацьких рецензій у рамках Книги року

  • 25 жовтня 2019
Книга року ВВС

ВВС News Україна оголошує конкурс читацьких рецензій у рамках літературної премії Книга року ВВС-2019.

У змаганні можуть брати участь позитивні чи негативні рецензії на будь-яку книжку з довгих списків Книги року ВВС-2019, Дитячої Книги року ВВС-2019 та Книги року-Есеїстика-2019.

Журі конкурсу укладає короткий список рецензій, поданих на премію, а потім визначає серед них переможця.

Переможець отримає приз.

Положення премії

Надіслати рецензію може будь-який резидент України, окрім авторів книжок, що увійшли до довгого списку.

У конкурсі також не можуть брати участь працівники ВВС, близькі родичі працівників ВВС чи будь-кого іншого, пов'язаного з премією.

Рецензія має бути написана українською мовою і мати обсяг від 500 до 1000 слів.

Текст має бути оригінальною роботою автора і не порушувати копірайту чи інших прав третьої сторони.

Подаючи рецензію, її автор висловлює згоду з правилами "Книги року ВВС", підтверджує своє авторство рецензії, погоджується на її використання та поширення ВВС News Україна у будь-якому чи всіх її матеріалах на сайті ВВС News Україна (статтях, інтерв'ю, новинах, прес-релізах, аудіо-, відео- та фотоматеріалах) і промо-матеріалах без жодної фінансової компенсації.

Вибрані рецензії буде опубліковано на сайті. Рішення адміністраторів щодо того, чи рецензія може брати участь у конкурсі, є остаточним, і листування з цього приводу не ведеться.

Як надіслати?

Рецензію слід надіслати електронною поштою на адресу Book.Award.Ukrainian@bbc.co.uk до 25 листопада 2019 року.

У полі "тема" просимо зазначити "Читацька рецензія".
Image caption Довгі списки Книги року ВВС-2019

Перелік книжок на рецензію

Довгий список премії Книга року ВВС-2019:

  • Катерина Бабкіна. Мій дід танцював краще за всіх. - Київ: Видавничий дім "Комора", 2019.
  • Галина Вдовиченко. Найважливіше - наприкінці. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.
  • Тамара Горіха Зерня. Доця. - Київ: Білка, 2019.
  • Руслан Горовий. Про людей. - Київ: ТаТиШо, 2019.
  • Марина Гримич. Клавка. - Київ: Нора-Друк, 2019.
  • Анатолій Дністровий. Б-52. - Київ: ВЦ "Академія", 2019.
  • Леся Івасюк. Зашморги. - Чернівці: Книги - XXI, 2019.
  • Ірена Карпа. Добрі новини з Аральського моря. - Київ: Книголав, 2019.
  • Макс Кідрук. Доки світло не згасне назавжди. - Харків: Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2019.
  • Андрій Кокотюха. Вигнанець і чорна вдова. - Харків: Віват, 2019.
  • Євгенія Кононенко. Празька химера. - Львів: Видавництво Анетти Антоненко, 2019.
  • Галина Лицур-Щадей. Таке життя. - Львів: ЛА "Піраміда", 2019.
  • Оксана Луцишина. Іван і Феба. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.
  • Василь Махно. Вічний календар. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.
  • Анастасія Піка. Історії, які ніколи не закінчуються. - Київ: Саміт-книга, 2019.
  • Ілларіон Павлюк. Танець недоумка. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.
  • Ярослав Середницький. Пані Льоля: втекти від більшовиків. - Київ: Темпора, 2019.
  • Влад Сорд. Безодня. - Вінниця: Дім Химер, 2019.
  • Ксенія Фукс. По той бік сонця. - Київ: Темпора, 2019.
  • Світлана Тараторіна. Лазарус. - Київ: Видавнича група КМ-Букс, 2018.
  • Гаська Шиян. За спиною. - Харків: видавництво "Ранок": Фабула, 2019.
  • Артем Чапай. Дивні люди. - Чернівці: Книги - XXI, 2019.
  • Артем Чех. Район Д. - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2019.
  • Мартин Якуб. Мертві моделі. - Київ: Смолоскип, 2019.

Довгий список премії Дитяча Книга року ВВС-2019:

  • Володимир Арєнєв. Сапієнси. - Харків: Ранок, 2019.
  • Андрій Бачинський. З Ейнштейном у рюкзаку. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.
  • Тім Брік. Шармузіки: За межами Великої Галявини. - Архіум, 2018.
  • Оксана Драчковська. Зайчик-нестрибайчик та його смілива мама. - Чернівці: Чорні вівці, 2019.
  • Оксана Лущевська. Скелет без шафи. - Харків: Ранок, 2019.
  • Олеся Мамчич. Ким працюватиме Яся. - Харків: Ранок, 2019.
  • Наталія Матолінець. Академія Аматерасу. - Харків: Віват, 2019.
  • Оля Русіна. Мія і місячне затемнення. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.
  • Галина Ткачук. Білка Квасоля та Опівнічний Пожирака. - Харків: Ранок, 2019.
  • Таня Поставна. Коли я була лисицею. - Харків: Віват, 2019.
  • Антон Шапка. Татова борода. - Харків: Ранок, 2019.

Довгий список премії Книга року ВВС - Есеїстика-2019:

  • Єлізавета Гончарова. (Не)воля. - Київ: Темпора, 2019.
  • Василь Ґабор. Про що думає людина. - Львів: ЛА "Піраміда", 2018.
  • Василь Махно. Околиці та пограниччя. - Київ: Yakaboo publishing, 2019.
  • Костянтин Москалець. Стежачи за текстом. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.
  • Андрій Любка. У пошуках варварів. - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2019.
  • Тарас Прохасько. Так, але... - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2019.
  • Ірина Славінська. Мої запасні життя. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.
  • Марія Титаренко. Комунікація від нуля. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019.

Стежте за перебігом конкурсу на Facebook-сторінці Книги року BBC.

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