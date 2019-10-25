Вантажівка з 39 трупами: жертви могли платити по $37 тисяч за транзит до Британії

Копирайт изображения Фото з сімейного архіву Image caption Фам Ті Тра Мі

Принаймні троє із 39 людей, тіла яких виявили у вантажівці-рефрижераторі в передмісті Лондона, могли бути громадянами В'єтнаму.

BBC відомо про трьох жителів цієї країни, родичі яких побоюються, що саме їхні близькі могли бути у вантажівці.

Про 26-річну Фам Ті Тра Мі ніхто нічого не чув з вівторка - відтоді, як вона написала екстрене повідомлення про те, що не може дихати.

Брат жінки, Фам Нгок Туан, каже, що вона заплатила контрабандистам майже 37 тисяч доларів. За його словами, останнім її місцеперебуванням, про яке він знав, була Бельгія.

Як стало зрозуміло BBC зі слів родичів, контрабандисти повернули гроші сім'ям ймовірних жертв.

Останнє повідомлення, яке родичі отримали від Фам Ті Тра Мі, прийшло від неї о 22:30 у вівторок - за дві години до того, як вантажівка прибула до термінала у Парфліті. Вона приїхала до Британії із Зебрюгге (Бельгія).

Брат жінки розповів BBC: "Моя сестра зникла 23 жовтня на шляху з В'єтнаму до Британії, і ми не могли з нею зв'язатися. Ми побоюємося, що вона могла бути у цій вантажівці".

Родина Фам Ті Тра Мі поділилася з BBC останніми повідомленнями, які та надсилала батькам.

"Мені дуже, дуже, шкода, мама і тато. Моя поїздка в іншу країну не вдалася", - написала вона.

"Я вмираю, не можу дихати. Я вас дуже люблю мамо і тато. Вибач, мамо", - йшлося у повідомленні.

За словами брата жінки, її поїздка до Великої Британії розпочалася 3 жовтня.

Вона просила членів родини не зв'язуватися з нею, оскільки "організатори" не дозволяли їй приймати дзвінки.

"Вона вилетіла до Китаю, зупинилася там на кілька днів, потім вирушила до Франції", - розповів брат Фам Ті Тра Мі.

"Вона телефонувала нам, коли досягала кожної нової точки призначення. Вперше вона спробувала перетнути кордон Великої Британії 19 жовтня, але її спіймали і розвернули. Я точно не знаю з якого саме порту".

BBC також відомо про ще двох громадян В'єтнаму, які зникли безвісти - це 26-річний чоловік і 19-річна дівчина.

Брат цієї дівчини каже, що його сестра телефонувала у вівторок о 7:20 за бельгійським часом. Вона розповіла, що сідає у контейнер і вимикає свій телефон.

Відтоді вона не виходила на зв'язок.

Копирайт изображения FAMILY HANDOUT Image caption 26-річний чоловік, родичі якого вважають його можливою жертвою

Брат також розповів, що контрабандист повернув гроші його родині, а також родині 26-річного чоловіка, з яким до Великої Британії їхала його сестра.

Тіла 39 людей знайшли у вантажівці у графстві Ессекс 23 жовтня.

Повідомлялося, що поліція вже арештувала водія вантажівки за підозрою у вбивстві. Його досі допитують.

Затриманий - 25-річний Мо Робінсон з міста Портодаун у Північній Ірландії.

Також поліція затримала ще двох підозрюваних.

Річард Бернетт, виконавчий директор Асоціації автомобільних перевезень, заявив, що температура у вантажівці-рефрижераторі може бути до -25 ° C.

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