Японський міністр йде у відставку через дині та бджолине маточне молочко

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Іссу Сугавара

Міністр торгівлі Японії Іссу Сугавара пішов у відставку після того, як його звинуватили у порушенні місцевих законів про вибори.

Японські ЗМІ пишуть, що політик дарував своїм виборцям дорогі дині, апельсини та бджолине маточне молочко.

За деякими повідомленнями, Сугавара також пропонував 20 тисяч єн (це близько 185 доларів) родині одного зі своїх прихильників.

Японські виборчі закони забороняють політикам робити подарунки виборцям.

Першим про можливе порушення закону з боку Сугавари написав японський щотижневик Shukan Bunshun.

Видання повідомило, що офіс міністра нібито відправив 20 тисяч єн родині прихильника Сугавари, який помер незадовго до цього.

При цьому в Японії існує звичай давати гроші родинам, в яких хтось помер, - це сприймається як знак співчуття.

Shukan Bunshun також оприлюднило список різноманітних подарунків, які відправлялися з офісу Сугавари: серед них - дині, апельсини та бджолине маточне молочко.

Сам пан Сугавара заявив журналістам, що він наразі з'ясовує, чи дійсно його дії були порушенням законодавства. Попри це, сказав він, він в будь-якому разі піде у відставку - аби цей скандал не вплинув на роботу парламенту.

Водночас прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе сказав, що несе усю відповідальність за призначення Іссу Сугавари на посаду міністра.

"Я висловлюю найглибші вибачення перед японським народом", - заявив він.

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