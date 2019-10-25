На честь Грети Тунберг назвали новий вид жука. Як він виглядає?

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Новий вид жука назвали на честь шведської екоактивістки Грети Тунберг. Повна назва комахи - Nelloptodes gretae.

Вчений Майкл Дарбі каже, що таким чином вирішив відзначити видатний вклад Грети в боротьбу за збереження навколишнього середовища.

"Я дійсно є великим прихильником Грети, - каже вчений. - Вона - великий захисник нашої планети і вона неймовірна у тому, що робить. Тому я подумав, що маю хорошу можливість це відзначити".

Майкл Дарбі упродовж тривалого займається дослідженням і описом групи комах сімейства Ptiliidae.

Вчений виявив новий вид комахи, коли вивчав зразки ґрунту з Кенії, які ще з 1960-х зберігаються в Музеї природознавства у Лондоні.

Одна з головних характеристик жука, названого на честь Грети Тунберг, - його мініатюрні розміри: довжина комахи не перевищує 1 міліметра.

Копирайт изображения The Natural History Museum

Окрім того, їх відрізняє наявність косичкоподібних вусиків.

"Ці жуки настільки маленькі, що моя дружина описала як "живі крапки". Але насправді багато з них набагато менші за крапку".

Грета Тунберг - 16-річна шведська екоактивістка, яка отримала популярність упродовж останнього року.

Минулого року вона заявила, що відмовляється ходити в школу по п'ятницях - поки політики не будуть виконувати Паризьку угоду щодо клімату. Так Грета привернула до себе увагу всього світу і відтоді швидко стала чи не головним символом сучасного екоактивізму.

Минулого місяця вона вкотре опинилася в центрі уваги ЗМІ, коли виступила на Генеральній асамблеї ООН: дівчина відзначилася емоційною промовою, в якій звинуватила світових лідерів у недостатній боротьбі проти змін клімату.

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