Ув'язнений підліток видерся на тюремну стіну, щоб побачити свою колишню

Копирайт изображения jva vechta Image caption Тюрма для неповнолітніх у Фехті, Нижня Саксонія

Закоханий німецький підліток видерся на чотириметрову тюремну стіну, щоб дістатися до вікна камери своєї колишньої дівчини.

18-річний хлопець певний час відмовлявся спускатися вниз - щоб спустити його, довелося викликати бригаду пожежників.

Німецькі ЗМІ пишуть, що дівчина, якій так само 18 років, "порвала" з хлопцем незадовго до того, як він потрапив до в'язниці.

Хлопець ліз на стіну напівоголеним - вочевидь, щоб одяг не зачепився за колючий дріт.

Йому загрожує покарання за цей вчинок.

Представник в'язниці для підлітків, розташованої у місті Фехта в Нижній Саксонії, розповів, що хлопець відчайдушно намагався переконати свою колишню відновити їхні стосунки.

Наразі не зрозуміло, чому він обрав саме такий спосіб побачитися з дівчиною, і просто не забронював побачення з нею.

Жодних інших деталей про інцидент не повідомляється - ані про дівчину, ані про те, чи виявилася відчайдушна спроба хлопця відновити стосунки успішною.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegramабо Viber!