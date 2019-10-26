Гепатит А у школі: у Чернігові захворіло 13 людей
12 учнів та працівниця кухні в одній з чернігівських шкіл захворіли на вірусний гепатит типу "А". Про це повідомляють місцеві медіа з посиланням на Держпродспоживслужбу у Чернігівській області.
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Спочатку хворобу виявили у працівниці харчоблоку та п'ятьох дітей, а потім кількість хворих зросла до 13.
"Вчора об 11:40 ми отримали перші екстрені повідомлення про випадки гепатиту двох учнів школи №7 міста Чернігова, у однієї дитини було поставлено діагноз гепатит "А", у іншої діагноз гепатит невиясненої етимології. Того ж дня ми отримали ще три екстрені повідомлення про захворювання дітей п'ятого класу та першого класу і захворювання однієї особи, яка являється працівницею харчоблоку, посудомийкою", - розповів начальник відділу Держпродспоживслужби Павло Моргацький UA:Чернігів.
Всіх хворих госпіталізували.
Як повідомила директор школи у соцмережах, карантин у закладі не оголошували, але запровадили посилений епідеміологічний режим на 35 днів, пише "Високий вал".
А начальник Управління освіти Чернігова Василь Білогура повідомив, що у школі взяли зразки води і продукції буфету.
"Окремо нагадаю, що вірусний гепатит А - це "хвороба брудних рук". Тож варто привчати дітлахів до гігієнічних правил і дотримуватися календаря профілактичних щеплень", - відзначив він.
Гепатит "А" - захворювання печінки, викликане вірусом гепатиту, який поширюється переважно через забруднену воду і харчі.
На відміну від інших типів гепатитів, гепатит "А" не викликає хронічних захворювань печінки і рідко призводить до летального результату, але може викликати важкі симптоми.
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