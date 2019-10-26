Як рятувальники витягли кота з 15-метрового колодязя

Копирайт изображения ДСНС Рівненщини

Рівненські рятувальники витягнули з 15-метрового колодязя сільського кота, який майже потонув, передає ДСНС Рівненщини у суботу зранку.

"26 жовтня о 09:40 на спецномер "101" надійшло повідомленням від стурбованих громадян, що у приватному господарстві села Рачин Дубенського району в п'ятнадцятиметровий колодязь з водою впав домашній кіт. Тварина з останніх сил трималася на плаву", - йдеться у повідомленні.

Копирайт изображения ДСНС Рівненщини

У село направили чергове відділення з частини у місті Дубно.

Копирайт изображения ДСНС Рівненщини

"Один із рятувальників спустився по мотузці у колодязь та дістав тваринку. Котика передали щасливим господарям, які відразу розпочали відігрівати вусатого", - відзначають у ДСНС.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegramабо Viber!